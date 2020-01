Schwangere und ein lesbisches Paar: Genf schafft Gleichberechtigung auf Verkehrsschildern

Wo haben Männer 90 Mal mehr Chancen? Bei den Oscars! «Little Women» zeigt's erneut

Wer Regie führt und für einen Oscar nominiert werden will, muss zwingend ein Mann sein. Da ist die Academy unbelehrbar. Seit 92 Jahren. Wie Greta Gerwig gerade wieder erfahren darf.

Die Academy hat also mal wieder keine Frau gefunden. Oder finden wollen. Nämlich in exakt einer Kategorie, über die in der Oscarnacht abgestimmt werden wird. Sie heisst Best Achievement in Directing. Beste Regie. Gut, das kennen wir, das ist normal. War da nicht eben erst eine Frau nominiert? Nämlich 2018 Greta Gerwig für «Lady Bird»? Wär ja verrückt, jetzt schon wieder eine zu berücksichtigen!

Auch 2020 gehts wieder um Greta Gerwig. Ihr «Little Women» kämpft um den Oscar als Best Picture, …