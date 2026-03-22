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Jacques Moretti widerspricht Berichten über Gäste-Kapazität seiner Bar

KEYPIX - The owner of Le Constellation bar Jacques Moretti is photographed for a hearing before the public prosecutor of the canton of Valais, in Sion Monday, February 9, 2026. 41 people mostly teenag ...
Jacques Moretti bestreitet die in der Presse kursierenden Zahlen.
bild: KEYSTONE

«Nichts davon stimmt»: Jacques Moretti über Gäste-Kapazität seiner Bar

Jacques Moretti, Inhaber der Bar Le Constellation in Crans-Montana, bestreitet die in mehreren Medien veröffentlichten Informationen über die Kapazität seines Lokals, das in der Silvesternacht durch ein Feuer verwüstet wurde.
Cet article est également disponible en français. Lisez-le maintenant!
22.03.2026, 16:3322.03.2026, 16:33

«Nichts davon stimmt, keine einzige Zahl ist richtig», soll Jacques Moretti, Inhaber des Le Constellation, angeblich am Samstag vor seinem Haus gegenüber 20 Minuten gesagt haben.

Worum geht es hier eigentlich? Auslöser der Kontroverse war ein Artikel der NZZ, laut dem zum Zeitpunkt des Brandes, bei dem 41 Menschen ums Leben kamen, 132 Gäste im Keller und 32 im Erdgeschoss der Bar anwesend waren – obwohl die zulässige Kapazität nur 100 Personen im Untergeschoss und 50 im Obergeschoss betragen hätte.

Übersetzung

Dieser Text wurde von unseren Kolleginnen und Kollegen aus der Romandie geschrieben, wir haben ihn für euch übersetzt.

Ein von der Zürcher Tageszeitung zitierter Brandschutzexperte ging sogar noch weiter und schätzte, dass der Betrieb im Wissen, dass es nur einen Ausgang gab, «selbst mit 50 Gästen» nicht hätte betrieben werden dürfen.

«Alles falsch»?

«Das ist alles falsch», kontert der Betreiber, räumt aber dennoch eine Diskrepanz zwischen den genannten Zahlen und der genehmigten Kapazität ein – eine Frage, die bis heute ungeklärt bleibt.

Laut Gerichtsakten wurde in einem städtischen Sicherheitsbericht vom Juni 2019 eine Kapazität von 100 Personen im Erdgeschoss, 100 im Untergeschoss und weiteren 50 im Raucherraum im Untergeschoss angegeben.

Genau in diesem letzten Punkt gehen die Auslegungen auseinander. Der Brandschutzbeauftragte ist der Ansicht, dass die 50 im Raucherzimmer zur Gesamtkapazität im Untergeschoss zählen. Jacques Moretti hingegen argumentiert, dass sie zusätzlich dazu zählen – was die Gesamtkapazität im Untergeschoss auf 150 und insgesamt auf 250 Personen erhöhen würde.

Also: maximale Kapazität von 200 oder 250 Gästen? Das müssen die Gerichte entscheiden.

(dag)

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17 Kommentare
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Die beliebtesten Kommentare
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Lai Nair
22.03.2026 16:43registriert Dezember 2016
Moretti versucht schlicht und einfach seine Haut so teuer wie möglich zu verkaufen, ob er damit allerdings erfolgreich sein wird, sei mal dahin gestellt
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Psychohirngrütze
22.03.2026 17:58registriert Mai 2025
Ich frage mich immer noch, warum man diesen Moretti auf Kaution freigelassen hatte??? Er nicht nur im Brandfall daran chuld, er ist auch sonst ein Verbrecher! Wie blauäugig sind den die Strafbehörden!
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[CH-Bürger]
22.03.2026 16:57registriert August 2018
ich bin kein Experte - weder Jurist noch Brandschutzmeudi.

ich verstehe es so:
- im Erdgeschoss dürfen 100 Personen sein
- im Untergeschoss dürfen 100 Personen sein
- im Raucherraum dürfen 50 Personen sein
- der Raucherraum, der sich *im Untergeschoss* befindet, ist integraler Teil des Untergeschosses

würde heissen, total 200 Personen!
soweit meine Laienlogik - bin gespannt, was der Verteidiger und der Richter meinen...
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