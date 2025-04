Bahn-Herzstück in Basel wird mit 14 Milliarden Franken veranschlagt

Der trinationale Bahnknoten in Basel soll nach wie vor langfristig unter anderem mit einem unterirdischen Bahn-Herzstück ausgebaut werden. Am Mittwoch haben Bahnvertreter der Schweiz, aus Deutschland und Frankreich die Resultate einer Ausbau-Studie vorgestellt.

Busse statt Züge zwischen Domodossola und Mailand diesen Sommer

Wegen Bauarbeiten in Italien dauern Bahnreisen via die Simplon-Achse nach Mailand in diesem Sommer deutlich länger. Vom 8. Juni bis zum 27. Juli und vom 30. August bis am 13. September müssen Reisende aus der Schweiz ab Domodossola auf Ersatzbusse umsteigen.