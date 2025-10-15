freundlich
DE | FR
burger
Schweiz
SBB

ÖV-Branchenverband will SBB-Halbtax-Abo in der Schweiz abschaffen

Der ÖV-Branchenverband will das Halbtax-Abo abschaffen – so sieht der Plan aus

15.10.2025, 09:1315.10.2025, 09:13

Im Schweizer ÖV könnte eine für viele Pendlerinnen und Pendler einschneidende Veränderung bevorstehen: Das Halbtax-Abo könnte bald verschwinden, wie der K-Tipp berichtet. Dies plant die Alliance Swisspass, der Branchenverband des ÖV.

ARCHIV - Ticket machine at Loewenstrasse train station in Zurich Main Station, Switzerland, pictured on July 14, 2014. --- Preisueberwacher bremst geplanten Billett-Aufschlag beim Offentlichen Verkehr ...
Die Ticketpreise im Schweizer ÖV könnten sich bald grundlegend verändern.Bild: KEYSTONE

Wie es im Bericht weiter heisst, steht dieser Plan in Zusammenhang mit der geplanten Einführung des neuen Tarifsystems «My Ride». Mit diesem soll das Preissystem ab 2027 «radikal vereinfacht und digitalisiert» werden, heisst es bei Alliance Swisspass. Konkret sollen dannneue Preise gelten – diese sollen höher sein als die aktuellen Preise mit Halbtax, aber tiefer als diejenigen zum heutigen vollen Preis.

Weiter soll es bei «My Ride» ein neues Rabattsystem geben: Beim Bezahlen einer monatlichen Grundgebür soll man laut dem K-Tipp Vergünstigungen erhalten – je mehr man reist, desto höher sollen diese sein. Wie hoch die Preise und die Rabatte sein sollen, ist derzeit noch unklar. Im laufenden Testbetrieb geht dies allerdings nur mit digitalen Tickets – so ist eine Verknüpfung der Fahrten mit einem persönlichen Profil notwendig, für das es ein Smartphone braucht.

Alliance Swisspass sieht bei diesen Änderungen und einer möglichen Abschaffung des Halbtax Vorteile. Wenn der normale Billettpreis tief genug ist, lässt ein Autofahrer sein Auto eher einmal stehen und nimmt den Zug», so Geschäftsführer Helmut Eichhorn. Er habe deswegen den Eindruck, dass eine Mehrheit diese Änderungen unterstütze. Kritik gibt es hingegen von Niels Jost von der Hilfsorganisation Caritas. «Wenn bestehende Sparmöglichkeiten wegfallen, ist das problematisch», kritisiert er – so müssten sich bereits jetzt Ärmere bei Reisen stark einschränken.

Das Halbtax ist derzeit das beliebteste Abo der Schweiz. Seit 2015 steigen die Verkäufe stetig, heute liegen sie bei 3,3 Millionen. Für eine Abschaffung wäre keine Abstimmung notwendig. Die ÖV-Branche könnte diese eigenständig beschliessen. (dab)

Mehr zum Thema ÖV:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
Meistgelesen
1
Stefanie Heinzmann: «Ich habe Frieden mit meinem Körper gefunden»
2
Hamas übergibt vier weitere Leichen von Geiseln
3
«Wenn ich das im Laden sehe, frage ich mich: Wer kauft das noch?»
4
So sehen die 20 Geiseln nach über zwei Jahren in Gefangenschaft aus
5
Diese Berufsgruppe macht im Kanton Zürich fast 10 Prozent der Arbeitslosen aus
Meistkommentiert
1
US-Regierung will Presse-Arbeit im Pentagon einschränken
2
Trump äussert sich über Meloni mit sexistischem Kommentar
3
Umfrageschock für SRG: Jetzt starten Fernsehstars eine PR-Tour durch Schweizer Beizen
4
Nach Palästina-Demo in Bern: Jositsch kritisiert SP-Parteispitze
5
Machtkampf in Gaza eskaliert – Hamas ringt nach Geiselfreilassung um die Vorherrschaft
Meistgeteilt
1
Trump enttäuscht von Putin + Bürgermeister von Odessa ausgebürgert
2
Vor 25 Jahren wurde mein Haus weggerissen – so erlebte ich die Katastrophe in Gondo
3
Swiss setzt auf Suiten-ähnliche Abteile und grössere Bildschirme
4
Erkennst du die KI-Fotos? Wer weniger als 6 von 9 erkennt, muss in die Fake-News-Nachhilfe
5
Windows 10 ist tot – so bekommst du nun ein weiteres Jahr Gratis-Updates
Impfchef-Entführer bei Polizeieinsatz getötet – kein Strafverfahren gegen Polizisten
Der Polizeieinsatz gegen den Entführer des ehemaligen «Impfchefs» Christoph Berger in Wallisellen ZH bleibt straffrei. Das Zürcher Obergericht lehnte eine Beschwerde von Angehörigen des getöteten Entführers ab.
Zur Story