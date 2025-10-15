Der ÖV-Branchenverband will das Halbtax-Abo abschaffen – so sieht der Plan aus

Mehr «Schweiz»

Im Schweizer ÖV könnte eine für viele Pendlerinnen und Pendler einschneidende Veränderung bevorstehen: Das Halbtax-Abo könnte bald verschwinden, wie der K-Tipp berichtet. Dies plant die Alliance Swisspass, der Branchenverband des ÖV.

Die Ticketpreise im Schweizer ÖV könnten sich bald grundlegend verändern. Bild: KEYSTONE

Wie es im Bericht weiter heisst, steht dieser Plan in Zusammenhang mit der geplanten Einführung des neuen Tarifsystems «My Ride». Mit diesem soll das Preissystem ab 2027 «radikal vereinfacht und digitalisiert» werden, heisst es bei Alliance Swisspass. Konkret sollen dannneue Preise gelten – diese sollen höher sein als die aktuellen Preise mit Halbtax, aber tiefer als diejenigen zum heutigen vollen Preis.

Weiter soll es bei «My Ride» ein neues Rabattsystem geben: Beim Bezahlen einer monatlichen Grundgebür soll man laut dem K-Tipp Vergünstigungen erhalten – je mehr man reist, desto höher sollen diese sein. Wie hoch die Preise und die Rabatte sein sollen, ist derzeit noch unklar. Im laufenden Testbetrieb geht dies allerdings nur mit digitalen Tickets – so ist eine Verknüpfung der Fahrten mit einem persönlichen Profil notwendig, für das es ein Smartphone braucht.

Alliance Swisspass sieht bei diesen Änderungen und einer möglichen Abschaffung des Halbtax Vorteile. Wenn der normale Billettpreis tief genug ist, lässt ein Autofahrer sein Auto eher einmal stehen und nimmt den Zug», so Geschäftsführer Helmut Eichhorn. Er habe deswegen den Eindruck, dass eine Mehrheit diese Änderungen unterstütze. Kritik gibt es hingegen von Niels Jost von der Hilfsorganisation Caritas. «Wenn bestehende Sparmöglichkeiten wegfallen, ist das problematisch», kritisiert er – so müssten sich bereits jetzt Ärmere bei Reisen stark einschränken.

Das Halbtax ist derzeit das beliebteste Abo der Schweiz. Seit 2015 steigen die Verkäufe stetig, heute liegen sie bei 3,3 Millionen. Für eine Abschaffung wäre keine Abstimmung notwendig. Die ÖV-Branche könnte diese eigenständig beschliessen. (dab)