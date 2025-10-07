freundlich17°
Tessin

Centovalli-Bahn ist unter den Top 5 der besten Herbstreisen in Europa

Schweiz. ganz natuerlich. Lavaux-Linie: Genf-Brig. Centovallibahn auf dem Ruinacci-Viadukt bei Camedo. Switzerland. get natural. Lavaux-Line: Geneva-Brig. Centovalli train on the Ruinacci viaduct at ...

«New York Times» kürt Centovalli-Bahn zu einer der besten Herbstreisen

07.10.2025, 16:3907.10.2025, 16:39

Die Strecke der Centovalli-Bahn zwischen Locarno im Tessin und Domodossola in Italien ist von der «New York Times» zu einer der fünf besten herbstlichen Zugreisen in Europa erkoren worden. Die Centovalli-Bahn ist auch als «Treno del Foliage» (Herbstlaubzug) bekannt.

Die Centovallibahn

Die Centovallibahn
Locarneser Tram mit Blick in Richtung Piazza Grande
quelle: verkehrshaus der schweiz
Der Artikel wurde am 30. September in der Online-Ausgabe veröffentlicht, die täglich von über 11 Millionen Abonnenten abgerufen wird.

Journalist schwärmt von Landschaft

Für Matteo Corti, Generaldirektor der «Società subalpina imprese ferroviarie» (SSIF), die den italienischen Abschnitt der Bahnlinie betreibt, «ist diese weitere Bestätigung der Qualität unseres Angebots eine Quelle des Stolzes, die den internationalen Ruf der Bahnlinie festigt».

In seinem Artikel nennt der Journalist unter anderem die «blühenden» Gärten von Locarno, die «goldenen» Buchenwälder oder die gotischen Arkaden von Domodossola, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa am Dienstag schrieb. (sda/ans)

