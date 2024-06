Die Pressekonferenz der SBB im Livestream. Video: YouTube/Keystone-SDA-ATS

Wiederinbetriebnahme des Gotthard-Basistunnels erfolgt am 2. September

Der Bahnbetrieb durch den Gotthard-Basistunnel kann am 2. September wieder vollständig aufgenommen werden. Die Instandsetzungsarbeiten in der Weströhre des Tunnels sind nach Angaben der SBB auf Kurs.

Seit der Entgleisung eines Güterzugs im Gotthard-Basistunnel am 10. August 2023 habe die SBB die Arbeiten zur Wiederinstandsetzung mit Hochdruck vorangetrieben. Diese liefen weiterhin wie geplant, teilten die SBB am Donnerstag vor den Medien in Bern mit.

Bauarbeiten am Gotthard-Basistunnel. Bild: keystone

Als Nächstes folgten nun der Test- und Probebetrieb. Im Testbetrieb werden unter anderem Fahrten mit leeren Zügen durchgeführt, um die neuen Anlagen, insbesondere die Fahrbahn, zu testen und das Zusammenspiel aller Systeme zu prüfen.

Die SBB beziffern die Sachschadenssumme der Zugsentgleisung vom August 2023, inklusive Ertragsausfällen, weiterhin auf rund 150 Millionen Franken. (sda)