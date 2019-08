Das Rätsel von Baden: Wieso hat das Schutzsystem versagt?

Massaker in Hollywood: Die Schöne und die Bestie

Ein bestialischer Mord schockierte vor 50 Jahren die Welt: Der schwangere Hollywoodstar Sharon Tate und drei ihrer Freunde wurden von Anhängern des Sektenführers Charles Manson regelrecht abgeschlachtet.

When I get to the bottom I go back to the top of the slideWhere I stop and I turn and I go for a rideTill I get to the bottom and I see you again Helter Skelter (The Beatles)

Die USA sind ein gewalttätiges Land, nicht erst seit den jüngsten Massakern mit Schusswaffen in El Paso und Dayton. Zahlreiche spektakuläre Kriminalfälle haben die Geschichte der Nation mitgeprägt. Was sich in der Nacht zum 9. August 1969 in einer Villa in Beverly Hills zugetragen hatte, war aber selbst für …