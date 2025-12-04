Kollision mit Fahrzeug: Grössere SBB-Störung zwischen Luzern und Olten

Am Donnerstagmorgen ist der Bahnverkehr auf der Strecke Luzern – Olten zwischen Sursee und Nebikon unterbrochen. Grund dafür ist gemäss den SBB eine Kollision mit einem Fahrzeug. Gemäss der Luzerner Polizei gibt es keine Verletzten.

Der Unfall hat grössere Einschränkungen auf den öffentlichen Verkehr. Betroffen sind die Linien IC21, IR15, IR26, IR27, RE24 und S29. Es sind Verspätungen und Ausfälle zu erwarten. Zwischen Sursee, Schnydermatt und Nebikon, Bahnhof verkehren Ersatzbusse. Reisenden zwischen Bern und Luzern wird empfohlen, via Langnau i.E. zu reisen. Reisende zwischen Basel SBB, Olten und Luzern, Arth-Goldau, Bellinzona, Lugano, Milano Centrale reisen via Zürich HB. Und zwischen Yverdon-les-Bains, Neuchâtel, Biel/Bienne und Luzern reisen via Bern.

Die Störung dauert gemäss den SBB bis etwa 10.30 Uhr. (dab)