SBB-Störung zwischen Luzern und Olten aufgehoben

Am Donnerstagmorgen war der Bahnverkehr auf der Strecke Luzern – Olten zwischen Sursee und Nebikon unterbrochen. Grund dafür war gemäss den SBB eine Kollision mit einem Fahrzeug. Gemäss der Luzerner Polizei gab es keine Verletzten.

Der Unfall hatte grössere Einschränkungen auf den öffentlichen Verkehr. Betroffen waren die Linien IC21, IR15, IR26, IR27, RE24 und S29. Es war mit Verspätungen und Ausfälle zu rechnen. Zwischen Sursee, Schnydermatt und Nebikon, Bahnhof verkehrten Ersatzbusse. Reisenden zwischen Bern und Luzern wurde empfohlen, via Langnau i.E. zu reisen. Reisende zwischen Basel SBB, Olten und Luzern, Arth-Goldau, Bellinzona, Lugano, Milano Centrale sollten via Zürich HB reisen. Und zwischen Yverdon-les-Bains, Neuchâtel, Biel/Bienne und Luzern via Bern. (fak/dab)