Bahnverkehr zwischen Lausanne und Fribourg unterbrochen – weitreichende Folgen

Der Bahnverkehr auf der Strecke Lausanne-Freiburg ist seit Dienstagabend zwischen Romont und Chénens im Kanton Fribourg unterbrochen. Viele Zugreisende weichen über Biel aus. Die Störung dauert voraussichtlich noch bis Mittwoch um 10 Uhr.

Der Grund für die Störung ist eine Fahrleitungsstörung. Es kommt zu Ausfällen und Verspätungen, wie die SBB auf dem Kurznachrichtendienst X mitteilten.

Die SBB müssen den Angaben zufolge tausend Meter Kabel auswechseln. Alle Reparaturteams standen am Abend mit im Einsatz. Die SBB setzten zwischen Romont und Freiburg Ersatzbusse ein. Es dürfte aber in Biel am Mittwochmorgen mehr Pendlerinnen und Pendler haben. Reisende zwischen Genf, Genf-Flughafen, Lausanne, Olten, Aarau, Zürich, Luzern, Zofingen, Sursee und Basel empfiehlt die SBB eine Reise via Biel.

Für Passagiere zwischen Genf-Flughafen, Genf, Lausanne und Freiburg gab es eine Umleitung über Yverdon-les-Bains. Bulle und Freiburg verbinden Busse.

(sda/mfu) (baerntoday.ch)