bedeckt
Die Bahn wird pünktlicher – 2025 war für die SBB ein Rekordjahr

ZUR HEUTIGEN MEDIENKONFERENZ DER SBB UEBER DIE ZIELVEREINBARUNGEN 2016-2021 FUER DIE ZUERCHER S-BAHN, STELLEN WIR IHNEN AM DIENSTAG, 13. SEPTEMBER 2016, FOLGENDES ARCHIVBILD ZUR VERFUEGUNG - Ein Zug f ...
Ein Zug fährt pünktlich im Bahnhof Stadelhofen ein.Bild: KEYSTONE

27.01.2026, 13:4227.01.2026, 13:42

Die Bahn wird pünktlicher. Angaben der SBB zufolge erreichten im vergangenen Jahr 94,1 Prozent der Züge ihr Ziel zur rechten Zeit – aus SBB-Sicht ein Rekord. Im Tessin verschlechterte sich die Situation zwar leicht, dafür verbesserte sie sich in der Westschweiz.

Mit 94,1 Prozent verbesserte sich die Pünktlichkeit im Personenverkehr gegenüber 2024 um 0,9 Prozent, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag hiess. Dabei sei der 28. Dezember 2025 der pünktlichste Tag in der Geschichte der SBB gewesen: 98,6 Prozent der Züge erreichten an diesem Tag ihr Ziel pünktlich.

Diese Leistung sei erzielt trotz zahlreicher Events mit insgesamt 1600 Extrazügen, etwa für den Eurovision Song Contest oder die Uefa Women’s Euro, und trotz grosser Baustellen erreicht worden.

Wegen Unpünktlichkeit der aus Italien kommenden Züge und Baustellen bei Lugano/Melide TI sank die Pünktlichkeit im Tessin auf 92,1 Prozent (2024: 92,6 Prozent), wie es von den SBB weiter hiess. Zusätzlich hätten sich Streiks in Italien und die Sperrung der Simplon-Strecke negativ auf die Pünktlichkeit im Tessin ausgewirkt.

Ein Regionalzug haelt am Dienstag, 5. Oktober 2010, im Bahnhof von Lugano. Wenn nach dem Gotthard- im Jahre 2019 auch der Ceneri-Basistunnel in Betrieb sein wird, beginnt fuer das Tessin ein neues Zei ...
Im Tessin ging die Pünktlichkeit der SBB leicht zurück.Bild: KEYSTONE

In der Westschweiz erzielten die SBB mit 93,4 Prozent erneut eine deutliche Verbesserung (2024: 91,9 Prozent; 2023: 89,2 Prozent). Die Anschlusspünktlichkeit liegt hier mit 98,9 Prozent über dem Schweizer Durchschnitt.

Bei SBB Cargo Schweiz verbesserte sich die Kundenpünktlichkeit um 2,2 Prozentpunkte auf 90,2 Prozent. Der internationale Personenverkehr bleibe allerdings eine Herausforderung, so die SBB. Besonders aus Deutschland kämen Züge mit Verspätungen in der Schweiz an, was sich auf die Pünktlichkeit hierzulande auswirke. Um dem entgegenzuwirken, wenden die SBB die Züge wenn nötig an der Grenze und setzen innerhalb der Schweiz Ersatzzüge ein. (pre/sda)

