Frau ärgert sich über Gruppe ohne Maske im Zug – die Reaktion der SBB gibt zu reden

Auch nach diesen zwei Tweets wurde weiter diskutiert, weshalb die SBB am Samstagnachmittag abermals Stellung nahm. Der erste Tweet sei irreführend gewesen, so die SBB. Die Kundenbegleiterinnen und Kundenbegleiter würden die Reisenden durchaus auf die Maskenpflicht aufmerksam machen. Somit dürfte die Sache geklärt sein.

Aufgrund der vielen Reaktionen äusserte sich die SBB am Samstagmorgen erneut zum Thema. Sie schrieb, die Durchsetzung liege nicht bei den Mitarbeitenden des öffentlichen Verkehrs.

Ein Twitter-User, der von sich behauptet, er sei selber SBB-Mitarbeiter, meinte, es würden sehr wohl Kontrollen durchgeführt. Das Zugpersonal würde auch Maskenverweigerer an die Polizei übergeben.

Der Tweet fand einiges an Beachtung, auch die SBB wurde darauf aufmerksam. In einer Antwort schrieb sie, dass jeder selber dafür verantwortlich sei, eine Maske im öffentlichen Verkehr zu tragen. Es würden keine Maskenkontrollen durchgeführt. «Allfällige Bussen verteilt nur die Kantons-, Stadt-, oder Gemeindepolizei.»

Nicht alle Passagiere halten sich an die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr. Einige schaffen es nicht, die Maske über die Nase zu ziehen, andere lassen sie gleich ganz weg.

Nicht alle tragen im Zug die Maske so vorbildlich wie diese Frau.

