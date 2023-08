«Spontane Tagesausflüge ins Tessin wieder gut möglich»: SBB wollen Angebot ausbauen

Am kommendem Mittwoch werden rund 90 Güterzüge pro Tag durch den Gotthard-Basistunnel verkehren können. Zusätzlich sind rund 20 Züge über die Panoramastrecke vorgesehen. Im Reiseverkehr soll das Angebot ab dem 24. August verbessert werden.

Die entgleisten Güterwagen im Gotthardtunnel. Bild: keystone

Das am 10. August nach der Entgleisung eines Güterzuges stark beschädigte Spurwechseltor habe erfolgreich durch ein mobiles Tor ersetzt werden können, teilten die SBB am Freitag mit. In den kommenden Tagen fänden noch nötige Anpassungen im Stellwerk statt. Zudem sind laut SBB Probefahrten nötig.

Wie angekündigt könne der Güterverkehr am 23. August 2023 wieder durch den Basistunnel rollen. Pro Tag könnten 110 Güterzüge über die Gotthardachse verkehren

Reisezüge von und nach Italien verkehrten am Donnerstag wieder direkt. Das Sitzplatzangebot im nationalen Verkehr sei nur noch leicht eingeschränkt. Auch spontane Tagesausflüge ins Tessin seien dann wieder gut möglich. Eine Absage erteilten die SBB Wünschen nach einer generellen Preisreduktion aufgrund der längeren Fahrdauer. (sda)