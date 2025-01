Grund für die Einschränkungen sind Bauarbeiten. Bild: Gaëtan Bally/ Keystone (5. 2. 2016)

Bahnverkehr zwischen St. Gallen und St. Margrethen eingeschränkt

Mehr «Schweiz»

Von Ende Januar bis Ende November fallen auf der Bahnstrecke St. Gallen – St. Margrethen ab 21.00 Uhr diverse Zugsverbindungen aus. Grund dafür sind nächtliche Bauarbeiten der SBB.

Die Bauarbeiten am Schienennetz zur Erneuerung der Fahrbahn führen in diversen Nächten zu Fahrplanänderungen mit Zugsausfällen, geänderten Fahrzeiten und Ersatzbussen, schrieben die SBB am Donnerstag in einer Mitteilung. In einigen Nächten seien Streckenabschnitte zwischen St. Gallen und St. Margrethen komplett gesperrt.

Aufgrund der Bauarbeiten könne die Eurocity-Verbindungen Zürich – München phasenweise in St. Margrethen nicht halten, hiess es in der Mitteilung weiter. Betroffen sind EC-Züge an verschiedenen Abenden sowie während rund zwölf Wochen auch tagsüber.

Die SBB empfiehlt, vor Antritt jeder Reise den Online-Fahrplan zu prüfen. (sda)