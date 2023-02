Die SBB planen den totalen Überwachunsbahnhof – ab September 2023

Kameras mit Gesichtserkennung sollen unter anderem mit den Daten von Ladenkassen verknüpft werden. Es wird getrackt, welches Alter Passanten haben, welches Gepäck sie mitführen. Oder welche Wege sie in Bahnhöfen nehmen, in welchen Ländern sie wie viel Geld ausgeben.

Im Keller eines Mehrfamilienhauses in Thun BE sind am Dienstagabend zwei männliche Leichen entdeckt worden. Das teilte die Kantonspolizei Bern am Mittwoch mit. Die Hintergründe sind unklar, viele Fragen sind noch offen.