«Das ist schlicht und einfach falsch»: So kontern die SBB die Spionagevorwürfe

Doch wofür das Ganze? Im Plan stehe, dass durch die gezielte Überwachung die «Abschöpfungsrate» pro Reisenden erhöht werden solle, so der «K-Tipp». Sprich: Es geht darum, die Daten zu nutzen, um die Kunden zum Konsum zu verführen. «Denn je mehr Umsatz die Ladenbetreiber im Bahnhof machen, desto mehr Miete müssen sie den SBB zahlen.»

Laut «K-Tipp» sollen die Daten in der Cloud von Microsoft gespeichert werden.

Kameras mit Gesichtserfassung sollen unter anderem mit den Daten von Ladenkassen verknüpft werden. Es wird getrackt, welches Alter Passanten haben, welches Gepäck sie mitführen. Oder welche Wege sie in Bahnhöfen nehmen, in welchen Läden sie wie viel Geld ausgeben.

Egal, ob beim täglichen Pendeln oder beim fröhlichen Tagesausflug in die Berge – die SBB werden ihre Passagiere bald auf Schritt und Tritt überwachen.

Das orwellsche Jahr 1984 beginnt im September 2023 – zumindest in den SBB-Bahnhöfen.

Für die Nachfolge von Dominic Deville hat das SRF nur Männer am Start. Wer ist Schuld? Das Fernsehen oder die Frauen?

Die Geschichte der Late-Night-Moderatoren und Sendeplatzhirsche ist eine lange Geschichte männlicher Selbstdarstellung. Beginnt man die Zeitrechnung in der Schweiz bei «Viktors Spätprogramm» (1995-2002), hat im Schweizer Fernsehen noch nie eine Frau auf dem Stuhl einer Late-Night-Show lustig sein dürfen. So lange die Liste der beliebten Sidekicks und Gaglieferantinnen ist – Uta Köbernick, Frölein da Capo, Michelle Kalt oder Patti Basler – Frauen sind und waren zuverlässig auf die zweite Geige abonniert. Oder sie durften, wie Moderatorin Christine Maier im längst vergessenen und nur einmal ausgestrahlten Format «Feinheiten» (1997), in einer Männerrunde erklären, wie es ist, eine Alibi-Frau zu sein.