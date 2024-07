Der Bahnverkehr im Zürich Stadelhofen ist unterbrochen. Grund dafür ist eine technische Störung an der Bahnanlage, wie die SBB mitteilt.

«Es kann nicht sein, dass es darauf ankommt, in welchem Kanton ich vergewaltigt werde»

Ein böses Gerücht macht in Amerika die Runde

Elektroschrott brannte bei Recyclingbetrieb in Waltenschwil AG

In einem Recyclingbetrieb in Waltenschwil AG ist es am frühen Mittwochmorgen zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung gekommen. Anwohnerinnen und Anwohner wurden vom Warndienst Alertswiss dazu aufgefordert, Fenster zu schliessen sowie Lüftungen auszuschalten. Um 8 Uhr gab Alertswiss Entwarnung.