Unterbruch beim Bahnhof Zürich Stadelhofen aufgehoben

Missstände in Schweizer Städten: Hat die Polizei ein Rassismus-Problem?

In der Waadt starben vier schwarze Menschen bei Polizeieinsätzen, auch andere Korps stehen am Pranger. Ein profilierter Polizei-Ausbildner sagt, wieso rassistische Vorurteile bei Polizisten entstehen und welche Massnahmen es nun braucht.

Es ist die zweite Runde in einem Gerichtsprozess mit politischem Sprengpotenzial: Am Montag startete im Fall «Mike» die Berufungsverhandlung. Dabei geht es um den 2018 verstorbenen Mike Ben Peter, der bei einer Polizeiintervention in Lausanne einen Herzstillstand erlitt, während ihn Beamte am Boden fixiert hielten. Das Lausanner Strafgericht sprach die sechs angeklagten Stadtpolizisten letzten Sommer vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung frei.