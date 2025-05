Telefonbetrug: Frau legt 20'000 Franken unter Kirchenbank in Schaffhausen

Eine Frau hat nach einem Telefonanruf am Mittwoch 20'000 Franken unter einer Kirchenbank in Schaffhausen deponiert. Die danach benachrichtigte Polizei kam zu spät, das Geld war schon weg.

Die Frau aus dem Kanton Zürich sei von einer «Frau Winter» aufgefordert worden, das Geld in einem Couvert in der Kirche Buchthalen zu deponieren, teilte die Schaffhauser Polizei am Mittwochabend mit.

Die Schaffhauser Polizei bittet Personen, die sachdienliche Angaben im Zusammenhang mit dieser Geldabholung bzw. zur Täterschaft (inkl. verdächtigen Fahrzeugen) machen können, sich bei ihrer Einsatz- und Verkehrsleitzentrale (Telefonnummer +41 52 624 24 24) zu melden. (sda/cpf)