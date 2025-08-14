sonnig23°
DE | FR
burger
Schweiz
Migros

Migros-Sammelaktion Playmobil Mania sorgt für Aufruhr

Playmobil Mania
Bei der Playmobil Mania gibt es fünf Sets zum Sammeln.Bild: migros

Migros-Sammelaktion Playmobil Mania sorgt für Aufruhr

Am ersten Tag der Sammelaktion werden komplette Sets der Playmobil Mania schon auf Ricardo angeboten – für horrende Preise.
14.08.2025, 09:4814.08.2025, 09:48
Mehr «Schweiz»

Bei der Migros gibt es wieder die grosse Aktion Playmobil Mania, bei der fünf Playmobil-Sets mit den vollen Stickern beziehungsweise Stempelkarten gesammelt werden können. Ein Set gibt es für 20 Stempel. Dieses Mal dabei: Die Schoggifabrik, die Warenannahme, das Gemüsefeld, Tierlihof und Lastenvelo. Wer die Sammlung komplett haben möchte, kann den Playmobil-Migros-Lastwagen und die Playmobil-Migros-Filiale für jeweils 39.90 Franken dazukaufen.

So funktioniert die Aktion

Für jeden 20-Franken-Einkauf bekommen Konsumenten einen Sticker (physisch) oder einen Stempel (online). Für ein Gratis-Set braucht es 20 davon, was schlussendlich einen Einkauf von 400 Franken ausmacht. Summiert ergibt das für alle fünf Sets eine Einkaufssumme von 2000 Franken. Bei einem Zeitraum vom 12. August bis 22. September müssten sich die Konsumenten aber sputen, um dies zu erreichen. Einige macht das richtig hässig, denn für einen durchschnittlichen Familienhaushalt sei dies viel Geld für rund sechs Wochen, schreibt 20 Minuten.

Viele versuchen deshalb, die Sets auf dem Zweitmarkt wie Ricardo zu erwerben. Erstaunlich ist dabei, dass die Sets schon am allerersten Tag der Aktion auf Ricardo gelistet sind, teilweise für 500 Franken. Dabei stellt sich die Frage, wie das möglich sei und ob etwa Migros-Mitarbeiter sich etwas dazuverdienen wollen.

Das sagt die Migros

Die Migros ist der Meinung, schon ein Set würde für die Kinder genügen: «Für einen tollen Spielspass braucht es dementsprechend keine volle Sammlung aller fünf Sets». Mit der Sammelaktion würden die treuen Kundinnen und Kunden belohnt werden, weshalb die fünf limitierten Sets darum nur gesammelt und nicht gekauft werden können.

Zur Vermutung, dass die Angestellten ihre Finger im Spiel hätten, meint die Sprecherin gegenüber der Zeitung, es gebe auch andere Möglichkeiten, die Marken in so kurzer Zeit zu sammeln. Ein Beispiel seien Sammelgemeinschaften. (kek)

Mehr zur Migros:

Migros repariert nur noch Geräte mit Garantie – Konkurrenz macht es anders
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese 10 Probleme kennen wir alle beim Einkaufen
1 / 15
Diese 10 Probleme kennen wir alle beim Einkaufen
Was du einkaufen möchtest.
quelle: watson
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So eine Migros-Filiale hast du (vermutlich) noch nie gesehen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Entwürfe für neue Schweizer Banknoten sind da – welche gefallen dir am besten?
2
Das sind die beliebtesten Badis der Schweiz
3
Die Tesla-Verkäufe in Europa sind im freien Fall und die Probleme fangen erst gerade an
4
Weil Ferien auch fail sind: ein kleines, lustiges Special für alle Daheimgebliebenen
5
Zoo erhält nach Aufruf erste Tierspenden – Mutter verfüttert Pony ihrer Tochter an Löwen
Meistkommentiert
1
So viel kassiert YB für Athekame +++ Sichert sich Liverpool Defensiv-Doppelpack?
2
«Schlicht nicht für Frauen geschaffen» – Präsident des FC Horw über Frauenfussball
3
Der Bundesrat will den Bau von neuen AKWs in der Schweiz wieder erlauben
4
Kein Fixpreis, keine Volksabstimmung – das Wichtigste aus der Pressekonferenz zum F-35
5
Strassenbauer packt aus: «Sie motzen im Büro auf hohem Niveau, wir schuften in der Hitze»
Meistgeteilt
1
Selenskyj heute in London +++ USA setzen Sanktionen für Putin und Co. aus
2
Deutsche Rüstungsfirma Renk könnte Lieferstopp nach Israel umgehen
3
Wie soll die Schweiz auf die US-Zölle reagieren? Das meint die Bevölkerung
4
Pokémon-Fans kaufen McDonald's-Menu und werfen Pommes weg
5
Diese Stadt verbannt ab jetzt Abgasschleudern von der Strasse
«Mehrere hunderttausend Franken Sachschaden»: Nun ist klar, was in Winterthur brannte
Der Brand beim Sulzer-Areal in Winterthur Grüze vom Mittwoch geht auf Reparaturboxen eines Garagenbetriebs zurück, wie die Kantonspolizei Zürich schreibt. Ein Mann wurde dabei leicht verletzt. Es handelt sich dabei um einen 66-Jährigen, der sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs im Gebäude befand. Er wurde vor Ort medizinisch versorgt und anschliessend in den Spital gebracht.
Zur Story