Bundesgericht kippt Entscheid des Schaffhauser Kantonsrats

Auch wenn der Entscheid über Gültigkeit oder Ungültigkeit der «Umsetzungsinitiative» formal in die Zuständigkeit des Schaffhauser Kantonsrats fällt, gibt das Bundesgericht klar zu verstehen, dass es eine Gültigkeitserklärung erwartet. Es spreche «prima vista alles dafür, dass die Umsetzungsinitiative für gültig zu erklären ist», heisst es im Urteil.

Der Kantonsrat muss nun auf Geheiss des Bundesgerichts über die Gültigkeit der «Umsetzungsinitiative» entscheiden, und diese in einer Volksabstimmung die auf der Motion basierenden Verfassungsänderung als Gegenvorschlag gegenüberstellen.

Mit dem Beschluss verletzte der Kantonsrat den in der Bundesverfassung verankerten Anspruch der Stimmberechtigten auf freie Willensbildung und unverfälschte Stimmabgabe, entschied das oberste Gericht.

Die bürgerliche Mehrheit des Kantonsrats und auch die Regierung fanden die geforderten Regelungen jedoch zu kompliziert. Die FDP reichte eine Motion «für Transparenz – aber mit Augenmass» ein, die den fraglichen Verfassungsartikel nur ganz allgemein formulieren wollte. Die Details sollten in einem Gesetz geregelt werden.

Der Kantonsratsbeschluss vom 7. November 2022 wird aufgehoben, wie aus dem am Donnerstag publizierten Entscheid des Bundesgerichts hervorgeht. In dem Beschluss ging es um die Umsetzung der bereits im Februar 2020 von den Schaffhauser Stimmberechtigten angenommenen «Transparenzinitiative». Das Stimmvolk hatte die Initiative, die relativ strenge Vorgaben für die Finanzierung von Parteien und Kampagnen macht, klar angenommen.

Blick auf die Altstadt in Schaffhausen.

Blick auf die Altstadt in Schaffhausen. Bild: Shutterstock

Niederlage für die bürgerliche Mehrheit im Schaffhauser Kantonsrat: Das Bundesgericht hat einen Parlamentsbeschluss zur Transparenz in der Politikfinanzierung aufgehoben, weil er die Rechte der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger verletzt.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Tulio kehrt von Sion in die Heimat zurück und macht sich mit diesem fiesen Tor unsterblich

Die verrückte Geschichte, wie Renate Wild (55) in die Armut rutschte

Höhere Lohnabzüge und Mehrwertsteuer, so will der Bundesrat die 13. AHV umsetzen

Tradition in Gefahr: Osterstau könnte ins Wasser fallen

24 Fails für die pure Lust am Scheitern (der anderen)

Höhere Lohnabzüge und Mehrwertsteuer, so will der Bundesrat die 13. AHV umsetzen

Der Bundesrat will die 13. AHV-Rente ab 2026 auszahlen. Zur Finanzierung schlägt er zwei Varianten vor. Das Wichtigste in 5 Punkten.

Der Bundesrat will die 13. AHV-Rente ab 2026 auszahlen. Für die Finanzierung schlägt er eine Variante nur mit höheren Lohnbeiträgen und eine zweite Variante mit mehr Lohnbeiträgen und höherer Mehrwertsteuer vor. Zudem will er den Anteil des Bundes an die AHV senken.