Schaffhausen ermittelt gegen zwei Jugendliche wegen Terrorverdachts

Zwei Jugendliche aus dem Kanton Schaffhausen sind wegen Verdachts auf Unterstützung der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) verhaftet worden. Gegen sie ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen möglicher geplanter Sprengstoffanschläge.

Bei den inhaftierten Personen handelt es sich um einen 15-jährigen Schweizer und einen 16-jährigen Italiener, wie die Staatsanwaltschaft Schaffhausen am Samstag mitteilte. Ziel der Ermittlungen sei, die genauen Absichten der beiden Beschuldigten zu klären.

Konkret gehe es um den Verdacht auf Beteiligung oder Unterstützung der verbotenen Terrororganisation IS sowie um strafbare Vorbereitungshandlungen zu vorsätzlicher Tötung. Auch Verbindungen zu Inhaftierungen in Deutschland würden geprüft, so die Staatsanwaltschaft.

Die beiden jungen Männer wurden am Osterwochenende verhaftet. Sie seien im Kanton Schaffhausen festgenommen worden, sagte Staatsanwalt Peter Sticher der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage. Zuvor seien die Behörden im Kontakt mit dem Nachrichtendienst und der Bundesanwaltschaft gestanden. (sda)