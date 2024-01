Schaffhauser Polizei

In Schaffhausen hat ein Töffli gebrannt – die Polizei sucht Zeugen

Am Montagnachmittag brannte um ca. 15.45 Uhr ein Motorfahrrad in Schaffhausen. Genauer beim Velounterstand an der Hochstrasse beim Schulhaus Steingut. Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen – trotzdem kam es beim Motorfahrrad zum Totalschaden.

Die Eruierung der Brandursache sei derzeit Gegenstand laufender Ermittlungen. Die Polizei vermute aber Brandstiftung.

Die Schaffhauser Polizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise machen können, sich bei der Einsatz- und Verkehrsleitzentrale der Schaffhauser Polizei zu melden: +41 52 624 24 24.