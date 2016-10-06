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Schule - Bildung

Klischees über HSG-Studenten

Was haben ein Stockbild und ein HSG-Student gemeinsam? Antwort siehe unten.
Was haben ein Stockbild und ein HSG-Student gemeinsam? Antwort siehe unten.bild: shutterstock

Wie HSG-Studenten mit 6 Schlagzeilen zu «faulen Abzocker-Typen» gemacht werden

06.10.2016, 14:3012.08.2026, 13:56
Kian Ramezani
Kian Ramezani

Die Schweiz hat zwei international renommierte Universitäten, die ETH und die HSG. In der Medienberichterstattung über diese beiden Top-Institute fällt auf: Während ETH-Studenten mit allerlei genialen Erfindungen auf sich aufmerksam machen, kommen HSG-Studenten als eine Ansammlung von Negativ-Klischees rüber.

Die neuste Schlagzeile stammt vom Mittwoch. Ein HSG-Student verklage seinen Vater, weil dieser die Wohnkosten nicht übernehmen wolle, heisst es bei «20 Minuten».

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screenshot via 20min.ch (05.10.2016)

Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Wer im Archiv wühlt, stösst auf unzählige weitere Beispiele:

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screenshot via 20min.ch (08.01.2016)
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screenshot via 20min.ch (09.01.2016)
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screenshot via 20min.ch (24.11.2015)
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screenshot via 20min.ch (27.10.2015)
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screenshot via 20min.ch (27.05.2010)

Woher stammen diese Schlagzeilen, die sich in der Summe zu einer ziemlich unsympathischen Karikatur verdichten? Über einige dieser Geschichten haben mehrere Medien berichtet (auch watson), aber generell scheint es besonders «20 Minuten» auf die Studenten in St.Gallen abgesehen zu haben. Was diesen übrigens nicht entgangen ist.

Unter dem Titel «20 Minuten Fame: Eine Geschichte der Klischees» beklagte sich das HSG-Studentenmagazin «Prisma» unlängst über die Gratiszeitung. Diese würde anti-akademische Feindbilder schüren und das gemeine Volk zu Wut-Kommentaren anregen. Nicht als Selbstzweck, sondern um ordentlich Traffic zu generieren und so gutes Geld zu verdienen.

Das nehmen die Studenten zunächst mit Humor.

«Als HSG-Student kann man beruhigt aufatmen: Es ist nichts Persönliches, sondern reines Business-Kalkül. Und, wenn einer das versteht, dann doch wir!»
Dominik Mayerquelle: prisma-hsg.ch (25.04.2016)

Schlagen dann doch ernstere Töne an.

«Das täuscht nicht über die Verantwortung hinweg, der sich 20 Minuten mit seiner Berichterstattung entzieht. Die Aufgabe der Presse ist es, komplexe Sachverhalte verständlich zu machen. Klischees bedienen darf dann die Satire (falls 20 Minuten ein Satireheft sein sollte, wird an dieser Stelle vielmals um Entschuldigung gebeten).»
Dominik Mayerquelle: ebd.

Und zeigen sich am Schluss wieder gelassen.

«20 Minuten-Artikel, deren Überschriften von ‹Puff lädt zum Tag der offenen Beine› bis zu ‹Ihr Vaginalsekret macht Bier sauer› reichen, sollten uns nicht in eine Sinnkrise stürzen.»
Dominik Mayerquelle: ebd.
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78 Kommentare
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Die beliebtesten Kommentare
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so wie so
06.10.2016 17:40registriert Juli 2015
Mein Bild der Schweizer Bevölkerung hat sich markant gebessert, seit ich 20min nicht mehr lese. Das sind nun schon 4 Jahre konsequentes Ignorieren und es ist super.
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nissi
06.10.2016 15:23registriert September 2016
...So leid es mir tut und so sehr ich watson zu schätzen wusste, verkommt ihr momentan leider ebenfalls zu einem reinen "Tratschblatt"

Nun noch zu deinem ersten Statement («Die Schweiz hat zwei international renommierte Universitäten, die ETH und die HSG»): Die Schweiz geht übrigens auch über den Röstigraben, auch wenn ihr dort nicht vertreten seid, und die EPFL (École polytechnique fédérale de Lausanne) geniesst ein mindestens so hohes Ansehen wie die HSG. ...
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nissi
06.10.2016 15:23registriert September 2016
Lieber @Kian Ramezani

Seit geraumer Zeit fällt einem auf watson auf, dass bei euch in der Redaktion wohl gerade 20min- und Blick-Bashing auf dem Programm steht....was durchaus berechtigt ist bei deren Qualität. Doch frage ich mich in letzter Zeit, ob eure Qualität wirklich besser ist? Habt ihr keine spannenderen Themen als andere Schweizer Boulevardzeitungen zu analysieren? Wo bleiben die ehemals fundierten Artikel, welche man heutzutage auf eure Seite vergebens sucht?...
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