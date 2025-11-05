wechselnd bewölkt
Alain Berset wird Ehrendoktor der Universität Freiburg

05.11.2025, 10:2205.11.2025, 10:22

Alt Bundesrat Alain Berset wird die Ehrendoktorwürde der Universität Freiburg verliehen. Die Zeremonie findet am 15. November in Anwesenheit von Bundesrat Guy Parmelin statt.

Der heutige Generalsekretär des Europarates, Berset, wird die Ehrendoktorwürde der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen und Medizinischen Fakultät erhalten, wie die Universität Freiburg (Unifr) am Mittwoch mitteilte. Berset wird für seine engen Verbindungen zu den Naturwissenschaften und der Medizin als Gesundheitsminister während der Covid-19-Pandemie ausgezeichnet.

epa12423828 Secretary General of the Council of Europe Alain Berset arrives for the 7th meeting of the European Political Community (EPC) in Copenhagen, Denmark, 02 October 2025. The summit, bringing ...
Alain Berset.Bild: keystone

Der Freiburger trat für eine «solide und konstruktive Zusammenarbeit zwischen Politik und Forschung ein», was die Fakultät begrüsse, hiess es weiter. Die Fakultät hob dabei auch seine Rolle als Vermittler zwischen Wissenschaft, Politik und Gesellschaft hervor, durch die «er den Dialog gestärkt und die evidenzbasierte Entscheidungsfindung gefördert hat».

Die Bedeutung des heute 53-jährigen Bürgers von Belfaux FR als hochrangige politische Persönlichkeit verkörpere «in besonders bemerkenswerter Weise die europäische und internationale Ausrichtung der Unifr». (rbu/sda)

