wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Schweiz
Schule - Bildung

ZHAW und ZHdK: Zulassungsbeschränkung für Studienjahr 2026/2027

Studenten am Eroeffnungstag des Hochschulcampus Toni-Areal am Freitag, 12. September 2014 in Zuerich. Der Hochschulcampus auf dem Toni-Areal in Zuerich-West ist am Freitag offiziell eroeffnet worden. ...
Die Zulassungsbeschränkung für die ZHAW und ZHdK gilt ab dem Studienjahr 2026/2027 und gilt für drei Studienjahre.Bild: KEYSTONE

Zulassungen für ZHAW und ZHdK-Studierende erneut beschränkt

02.10.2025, 10:2702.10.2025, 10:27

Der Zürcher Regierungsrat hat erneut Zulassungsbeschränkungen für die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) sowie die Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) festgelegt. Grund dafür sind Studiengänge mit hohem Infrastruktur- und Personalbedarf sowie begrenzte Praktikumsplätze.

Die Zulassungsbeschränkung gilt ab dem Studienjahr 2026/2027 und gilt für drei Studienjahre, wie die Regierung am Donnerstag mitteilte.

Für den Bachelorstudiengang Physiotherapie an der ZHAW wird die Zahl der Studienplätze laut Mitteilung von 180 auf 156 Plätze reduziert, für den Studiengang Soziale Arbeit von 230 auf 210 Plätze.

Für den Studiengang Ergotherapie erhöht die ZHAW die Platzzahl von 120 auf 150 und für Angewandte Psychologie per Studienjahr 2027/28 von 150 auf 180.

Die Platzzahlen für Hebamme (90) und Gesundheitsförderung und Prävention (66) bleiben unverändert. Für den Bachelorstudiengang Pflege sei keine Zulassungsbeschränkung nötig, da ausreichend Praktikumsplätze vorhanden seien.

An der ZHdK ändern sich die Aufnahmekapazitäten pro Departement nicht, die Plätze bleiben wie bisher: Darstellende Künste und Film 114, Design 150, Fine Arts 106, Kulturanalysen und Vermittlung 114 und Musik 298. (sda)

Mehr aus der Welt der Studierenden:

ZHdK wird evakuiert – Grund dafür ist eine Übung
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese Personen zelebrieren ihren Uni-Abschluss richtig
1 / 23
Diese Personen zelebrieren ihren Uni-Abschluss richtig
Wenn du zusammen mit deinem besten Freund den Abschluss machst.
quelle: reddit
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wir waren am «Pudding-mit-Gabel-essen»-Treffen in Zürich
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Warum Putin in argen Nöten ist
2
Die seltsame Wandlung der Marjorie Taylor Greene
3
Drum prüfe, wer sich ewig sticht: 29 «kreative» Tattoos für mehr Freude am Weglasern
4
«Das ist kein Service Public» – Kritik an neuer SRF-Reality-Show
5
80 Eigenmarken verschwinden aus dem Migros-Regal – auch M-Budget betroffen
Meistkommentiert
1
Israel stoppt Boote der Gaza-Flottille +++ Katar sieht Klärungsbedarf
2
Eigenwohl vor Gemeinwohl: Die Schweiz wird zum «Ego-Land»
3
Hier könnte es in der Schweiz Wohnraum für zwei Millionen Menschen geben
4
Wie die USA zu einem Shithole Country werden
5
Fast 70 Prozent der Schweizer befürworten laut Umfrage Einheitskasse
Meistgeteilt
1
USA liefern Ukraine Infos und Raketen für Angriffe auf Ziele in Russland
2
Das ist der beliebteste Bundesrat – und das der unbeliebteste
3
Der Summer of Love ist am Ende: Kidman und Urban sollen getrennt sein
4
Oberstes US-Gericht stoppt Cook-Entlassung + Trump will Zölle auf ausländische Filme
5
Jugendproteste stürzen Regierung – Madagaskars Präsident entlässt Minister
Uber expandiert in der Zentral- und der Nordostschweiz
Der US-Fahrdienst Uber bietet neu Fahrten in der Zentral- und der Nordostschweiz an. Ab sofort können auch in den Kantonen Glarus, Uri, Schwyz, Ob- und Nidwalden sowie in den beiden Appenzell Fahrten bestellt werden.
Zur Story