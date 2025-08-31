klar18°
Schwingen

ESAF 2025: Englisch-Verbot und andere Dinge, die mir aufgefallen sind

Adrian Walther, rechts, und Michael Gwerder, links, im 3. Gang am Eidgenoessischen Schwing- und Aelplerfest 2025 Glarnerland (ESAF), am Samstag, 30. August 2025, in Mollis. (KEYSTONE/Michael Buholzer)
Der erste Tag ist vorbei: Das fiel mir als Schwingneuling am ESAF 2025 auf.Bild: keystone

5 Dinge, die mir als Schwingfest-Neuling aufgefallen sind

Das ESAF 2025 ist für mich das erste Schwingfest überhaupt. 5 Dinge sind mir an diesem Event besonders aufgefallen.
31.08.2025, 05:0931.08.2025, 17:00
Kilian Marti
Kilian Marti
Ich war noch nie an einem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest. Deshalb freute ich mich enorm, das ESAF 2025 sogar in meinem Heimatkanton, dem Glarnerland, zu erleben.

Hier sind fünf Dinge, die mir bei meinem allerersten ESAF aufgefallen sind – zwischen Schnupftabak, Zigerbutter und Eichenlaubkranz.

Die perfekte Überstimulation

Jeder, der zur Generation Z gehört, weiss: Oft reicht eine Unterhaltungsquelle allein nicht. Die meisten Serien auf Netflix & Co. sind so mittelmässig, dass man sie nur mit Insta-Scrollen oder watson-Stories im Zweitfenster erträgt.

Sportevents sind davon für mich nicht ausgeschlossen – egal ob live oder am TV. Public Viewings während Fussball-EMs oder -WMs vielleicht ausgenommen, wenn die Schweiz gut spielt. Aber sonst? Ich war einmal (eher unfreiwillig) im Wembley-Stadion, und bin bei einem Länderspiel eingeschlafen.

Was ich am ESAF erlebt habe, hat mich aber echt überrascht: Hier treten gleichzeitig auf sieben Sägemehlringen 14 Schwinger gegeneinander an. Ich wusste gar nicht, wohin schauen. Ein Plattwurf da, ein Sieg mit Überdrücken dort, auf Ring 3 fallen zwei Kämpfer gleich ins Gras. Dazu Chorgesänge und Jodelgruppen im Wechsel.

Es lebe die Überstimulation am ESAF!

Schwinger beim Anschwingen in der Schwingarena am Eidgenoessischen Schwing- und Aelplerfest 2025 Glarnerland (ESAF), am Samstag, 30. August 2025, in Mollis. (KEYSTONE/Michael Buholzer)
Grosses Kino: die Sägemehlringe am ESAF.Bild: KEYSTONE

Bitte kein Englisch

Was ich nicht wusste: Es gibt einen ESAF-Knigge. Ja, eine offizielle Broschüre mit Verhaltensregeln für Gäste. Und die hat es in sich.

Dekadentes Verhalten? Unerwünscht. Zu spät auf der Tribüne? Unhöflich. Vor dem Schlussgang gehen? Geht gar nicht. Anzug oder ein elegantes Kleid tragen? Bitte lieber eine Tracht. Auf einen Anzug haben aber nicht alle verzichtet, wie Punkt 5 dieser Liste zeigt.

Und eine Regel ist für alle Liebhaber von Anglizismen besonders schwer: «Bitte keine englischen Ausdrücke verwenden!» No, cap! Ich weiss jetzt auch nicht, was sie mit Touristen machen, die nur Englisch sprechen.

ESAF 2025
Was geht und was nicht: Knigge für ESAF-Gäste.Bild: watson

Spannend finde ich besonders einen Punkt: «Kein Reklamieren oder Pfeifen gegen Schwinger.» Als am Samstagnachmittag das Publikum diese Regel in einem hitzigen Moment offensichtlich vergessen hat und einen Schwinger auspfeift, tönt es bestimmend durch den Lautsprecher: «Wir sind hier nicht im Fussballstadium – Pfiffe in der Schwingerarena kennen wir nicht!»

Merch bleibt für immer

Das ESAF dauert drei Tage, doch der Merch bleibt für immer.

Schon beim Ankommen springen mir Dutzende Fans in Edelweisshemden, mit Schnupfdosen oder ESAF-Sitzkissen ins Auge. Und dann sehe ich den Stand mit Briefmarken. Ja, Briefmarken.

Mit Merchandise verdient man heute das grosse Geld. Am besten weiss das US-Superstar Taylor Swift, die pro Konzertshow schätzungsweise 2 Millionen Dollar nur durch den Verkauf von Merch einnimmt, im Schnitt gibt jeder ihrer Fans 160 Dollar aus. Auch das ESAF 2025 hofft auf eine Fangemeinde in Konsumlaune – und zwar nicht nur, um den eigenen Bauch zu füllen. Die Veranstalter zielen mit 54 Merch-Artikeln auf Schwingfans mit einem lockeren Portemonnaie.

Besonders beliebt: ESAF-Schnupftabak.
Besonders beliebt: ESAF-Schnupftabak.

T-Shirts, Caps, Trachtenhemden, Taschenmesser, temporäre Tattoos, Briefmarken – und eben: die legendäre ESAF-Schnupftabakdose. Laut einer Verkäuferin das beliebteste Produkt.

Dass die Schwingfans das Schnupfen lieben, haben wir übrigens auch im Video gemerkt.

Ehrendamen

Was genau ist eigentlich eine Ehrendame? Ich hatte keine Ahnung, bis ich am ESAF 2025 gelandet bin.

Die offizielle Website sagt: «Die Ehrendamen werten mit ihrer Präsenz jede Situation auf, in der sie das OK und die Festregion repräsentieren.»

Eine von ihnen darf dem neuen Schwingerkönig am Sonntag den Eichenlaubkranz aufsetzen – wer das ist, wird ausgelost. Nadja Kamm, selbst Ehrendame, erklärt gegenüber watson: Die Aufgabe ist begehrt und der Weg zur Ehrendame anspruchsvoll.

«Diese Tracht kostet 5000-6000 Franken» – das machen die Ehrendamen am ESAF.Video: watson/kilian marti, lucas zollinger

Bewerbung, Vorstellungsgespräch, Auswahlverfahren. Dafür erhalten sie am Ende eine Tracht im Wert von über 5000 Franken. Zur Auswahl stehen etwa die neue Glarner Kirchentracht, die Festtagstrachten Sarganserland und Kaltbrunn oder die Märchler Sonntagstracht.

Quasi ein Repräsentieren mit Tradition, aber nur nach bestandener Prüfung.

Legendäre Outfits

Ich bin selbst in einem Bergdorf aufgewachsen. Hirten- und Edelweisshemden sind mir vertraut. Aber was ich am ESAF gesehen habe, war nochmals eine ganz eigene Liga.

Da war zum Beispiel ein Mann in einem knallroten Anzug mit Paisleymuster, genäht von seiner über 90-jährigen Mutter.

ESAF 2025
Glarner Muster: ein ESAF-Besucher.Bild: watson

Oder ein anderer, verkleidet als Zigerbutter: «Ich liebe Ziger und es freut mich, dass den Leuten mein Kostüm gefällt», sagt er im Video.

Dieser Fan ist ein Glarner Schabziger:

«Ich liebe Ziger»: Ein ESAF-Besucher kam im besonderen Kostüm.Video: watson

Und natürlich die vielen Frauen und Männer in farbigen, regionalen Trachten, detailverliebt kombiniert und inklusive Schuhe mit Kantonswappen.

Vergesst Dirndl und Oktoberfest. Das hier ist die Schweiz in ihrer traditionellsten Mode-Extremform.

Der Schweizer Musiker Goelae und die Wiesenberger Jodler bei der Eroeffnung und dem singen der Schweizer Nationalhymne vor dem 1. Gang beim Eidgenoessischen Schwing- und Aelplerfest 2025 Glarnerland ( ...
Müssen keine deutschen Lederhosen sein: der Jodelclub Wiesenberg zusammen mit Gölä beim Singen der Hymne am ESAF.Bild: keystone
Die beliebtesten Kommentare
avatar
MercatoTakatoJalapeño
31.08.2025 08:48registriert Juni 2017
„Keine Anglizismen verwenden“ aber die VerkäuferInnen sind mit „Merchandise“ angeschrieben und der Schnupf ist mit „Gawith Apricot Snuff“….
606
Melden
Zum Kommentar
avatar
invisible
31.08.2025 09:19registriert Mai 2019
"Jeder, der zur Generation Z gehört, weiss: Oft reicht eine Unterhaltungsquelle allein nicht. Die meisten Serien auf Netflix & Co. sind so mittelmässig, dass man sie nur mit Insta-Scrollen oder watson-Stories im Zweitfenster erträgt."

Gut, dass du mal an die frische Luft kommst 👍
513
Melden
Zum Kommentar
avatar
Äh.. Dings!
31.08.2025 07:05registriert Dezember 2020
Mörtschendäis? Echt jetzt?
Bitte eindeutschen. 😉
462
Melden
Zum Kommentar
24
