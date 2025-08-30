Ab Samstag wird unter den wachsamen Augen des hölzernen Munis in Mollis geschwungen.Bild: keystone/watson
Am Samstagmorgen beginnt der sportliche Teil des diesjährigen Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests. Damit du bei sieben Plätzen und 137 Kämpfen pro Gang nicht den Überblick verlierst, liefern wir dir hier die Rangliste, alle Informationen zum nächsten Gang und alle vergangenen Resultate live:
Die Rangliste
Wer sich nach acht Gängen an der Spitze dieser Tabelle wiederfindet, ist Schwingerkönig 2025. Sortiert wird nach Punkten und wie das genau funktioniert, erfährst du hier:
Der 1. Gang
Die Resultate des aktuellen Ganges findest du hier. Alle weiteren Informationen und Hintergründe findest du in unserem Liveticker.
Die Resultate
Noch keine Resultate verfügbar
Die Paarungen
Spitzenpaarungen:
- Moser Michael (BKSV) – Wicki Joel (ISV)
- Giger Samuel (NOSV) – Staudenmann Fabian (BKSV)
- Ott Damian (NOSV) – Walther Adrian (BKSV)
- Reichmuth Pirmin (ISV) – Schlegel Werner (NOSV)
- Aeschbacher Matthias (BKSV) – Orlik Armon (NOSV)
Alle Paarungen:
Die weiteren Programmpunkte
- Samstag
08.30 Uhr: 1. und 2. Gang (Anschwingen)
13.30 Uhr: 3. und 4. Gang (Ausschwingen)
- Sonntag
07.45 Uhr: 5. Gang (Ausstich)
10.30 Uhr: 6. Gang (Ausstich)
13.30 Uhr: 7. Gang (Kranzausstich)
15.15 Uhr: 8. Gang (Kranzausstich)
16.45 Uhr: Schlussgang
Absolvierte Gänge
Aktuell noch keine vergangenen Resultate
Die besten Bilder des ESAF 2025 in Mollis
1 / 9
Die besten Bilder des ESAF 2025 in Mollis
Der gigantische Holz-Muni Max begrüsst am Freitag die ersten ESAF-Besucher in Mollis.
quelle: keystone / urs flueeler
Willkommen im Paralleluniversum ESAF – diese Eigenheiten gibt es nur am Eidgenössischen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Der FC Basel und YB in der Europa League und Lausanne in der Conference League vertreten die Schweiz diese Saison in den europäischen Ligaphasen. Dabei geht es auch um den wichtigen 15. Platz in der Fünfjahreswertung.
Die Schweiz kann wieder von einer Top-15-Klassierung in der Fünfjahreswertung träumen. Dank des überraschenden Sieges von Lausanne gegen Besiktas Istanbul sind drei Mannschaften in den europäischen Ligaphasen vertreten.