Ab Samstag wird unter den wachsamen Augen des hölzernen Munis in Mollis geschwungen. Bild: keystone/watson

ESAF in Mollis: Die Rangliste und alle Resultate live

Am Samstagmorgen beginnt der sportliche Teil des diesjährigen Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests. Damit du bei sieben Plätzen und 137 Kämpfen pro Gang nicht den Überblick verlierst, liefern wir dir hier die Rangliste, alle Informationen zum nächsten Gang und alle vergangenen Resultate live:

Die Rangliste

Wer sich nach acht Gängen an der Spitze dieser Tabelle wiederfindet, ist Schwingerkönig 2025. Sortiert wird nach Punkten und wie das genau funktioniert, erfährst du hier:

Der 1. Gang

Die Resultate des aktuellen Ganges findest du hier. Alle weiteren Informationen und Hintergründe findest du in unserem Liveticker.

Die Resultate

Noch keine Resultate verfügbar

Die Paarungen

Spitzenpaarungen:

Moser Michael (BKSV) – Wicki Joel (ISV)

Giger Samuel (NOSV) – Staudenmann Fabian (BKSV)

Ott Damian (NOSV) – Walther Adrian (BKSV)

Reichmuth Pirmin (ISV) – Schlegel Werner (NOSV)

Aeschbacher Matthias (BKSV) – Orlik Armon (NOSV)

Alle Paarungen:

Die weiteren Programmpunkte

Samstag

08.30 Uhr: 1. und 2. Gang (Anschwingen)

13.30 Uhr: 3. und 4. Gang (Ausschwingen)



07.45 Uhr: 5. Gang (Ausstich)

10.30 Uhr: 6. Gang (Ausstich)

13.30 Uhr: 7. Gang (Kranzausstich)

15.15 Uhr: 8. Gang (Kranzausstich)

16.45 Uhr: Schlussgang



Absolvierte Gänge

