Sport
Daten

Rangliste und Resultate vom ESAF 2025 in Mollis live

Alle Resultate und die Rangliste live vom ESAF 2025 in Mollis.
Ab Samstag wird unter den wachsamen Augen des hölzernen Munis in Mollis geschwungen.Bild: keystone/watson

ESAF in Mollis: Die Rangliste und alle Resultate live

30.08.2025, 06:00
Jelle Schutter
Jelle Schutter
Olivier Meier
Olivier Meier
Leo Helfenberger
Leo Helfenberger
Mehr «Sport»

Am Samstagmorgen beginnt der sportliche Teil des diesjährigen Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests. Damit du bei sieben Plätzen und 137 Kämpfen pro Gang nicht den Überblick verlierst, liefern wir dir hier die Rangliste, alle Informationen zum nächsten Gang und alle vergangenen Resultate live:

Inhaltsverzeichnis
Die RanglisteDer 1. GangAbsolvierte Gänge

Die Rangliste

Wer sich nach acht Gängen an der Spitze dieser Tabelle wiederfindet, ist Schwingerkönig 2025. Sortiert wird nach Punkten und wie das genau funktioniert, erfährst du hier:

Du hast keine Ahnung von Schwingen? Der watson-Sport-Chef gibt dir Nachhilfe

Der 1. Gang

Die Resultate des aktuellen Ganges findest du hier. Alle weiteren Informationen und Hintergründe findest du in unserem Liveticker.

Die Resultate

Noch keine Resultate verfügbar

Die Paarungen

Spitzenpaarungen:

  • Moser Michael (BKSV) – Wicki Joel (ISV)
  • Giger Samuel (NOSV) – Staudenmann Fabian (BKSV)
  • Ott Damian (NOSV) – Walther Adrian (BKSV)
  • Reichmuth Pirmin (ISV) – Schlegel Werner (NOSV)
  • Aeschbacher Matthias (BKSV) – Orlik Armon (NOSV)

Alle Paarungen:

Die weiteren Programmpunkte

  • Samstag
    08.30 Uhr: 1. und 2. Gang (Anschwingen)
    13.30 Uhr: 3. und 4. Gang (Ausschwingen)
  • Sonntag
    07.45 Uhr: 5. Gang (Ausstich)
    10.30 Uhr: 6. Gang (Ausstich)
    13.30 Uhr: 7. Gang (Kranzausstich)
    15.15 Uhr: 8. Gang (Kranzausstich)
    16.45 Uhr: Schlussgang

Absolvierte Gänge

Aktuell noch keine vergangenen Resultate

Mehr zum ESAF 2025:

Seit den 40ern kann es nur noch einen geben: Das sind alle ESAF-Schwingerkönige
Themen
Die besten Bilder des ESAF 2025 in Mollis
1 / 9
Die besten Bilder des ESAF 2025 in Mollis

Der gigantische Holz-Muni Max begrüsst am Freitag die ersten ESAF-Besucher in Mollis.
quelle: keystone / urs flueeler
Willkommen im Paralleluniversum ESAF – diese Eigenheiten gibt es nur am Eidgenössischen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
