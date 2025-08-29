Das ESAF findet vom 29. – 31. August 2025 statt. Bild: ESAF 2025

Du gehst ans ESAF? Alles über Programm, Party und Public-Viewing

Ende August findet das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest im Glarnerland statt. Alles zu Programm, Programm, Party und Public-Viewing findest du hier.

­Vom 29. bis 31. August findet zum ersten Mal in der Geschichte des Eidgenössischen Schwingerverbands das ESAF im Glarnerland statt.

Falls du zu den Glücklichen gehörst, die das Fest besuchen, findest du nachfolgend alle wichtigen Infos rund ums Event.

Ort und Zeit

Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) dauert drei Tage lang und findet von Freitag, 29. August, bis Sonntag, 31. August 2025, statt. Organisiert wird das Ganze vom Glarner Schwingverband, welchen als Veranstaltungsort den Flugplatz in Mollis GL wählte. Dies ist auch der Grund, wieso das diesjährige Fest «ESAF 2025 Glarnernland+» genannt wird. Die Arena ist fünf Hektaren gross und bietet Platz für 56'500 Besuchende.

Blick auf den Flugplatz Mollis, Areal für das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest ESAF 2025. Bild: keystone

Öffnungszeiten Festgelände:

29. August: 10.00 – 03.00 Uhr

30. August: 05.30 – 03.00 Uhr

31. August: 05.30 – 22.00 Uhr

Bereits ab dem 15. August ab 19.00 Uhr gibt es das «Schwingerdörfli», also der Gabentempel, der Stall der Lebendpreise, das Glarnerland-Zelt und die Schwingerbar.

Alle drei Jahre

Der Grossevent wird alle drei Jahre durchgeführt. Das erste Mal fand er 1895 in Biel statt. Zweimal nutze man für das ESAF Fussballstadien: 1977 den Basler St. Jakob-Park und 1998 das Berner Wankdorf. Ansonsten wird extra eine temporäre Infrastruktur inklusive Arena aufgebaut, schreibt die «Berner Zeitung». Es ist somit die grösste mobile Arena der Welt.

Gibt es noch Tickets?

Offizielle Tickets gibt es keine mehr. Grund für die wenigen Tickets ist, dass von den 56’500 Plätzen 34’000 an die Schwingverbände und -clubs gehen. Weil diese das ganze Jahr über die kleineren Feste organisieren, werden sie dafür beim ESAF bevorzugt. Weitere Tickets bekommen Sponsoren, Spender und der Staat.

Aber auch wer kein Ticket ergattern konnte, kann das Festgelände betreten und in den zahlreichen Festzelten einkehren oder die Public Viewings besuchen. Dies ist kostenlos.

Dann wird geschwingt

Hauptprogrammpunkt ist natürlich das Schwingen in der Glarnerland-Arena. Die teilnehmenden 274 Sportler schwingen an zwei Tagen. Sie absolvieren acht Gänge, wobei die Schwächsten nach vier und nach sechs Gängen ausscheiden.

Geschwingt wird zwei Tage lang. Bild: keystone

Samstag, 30. August:

08.00: Einmarsch der Schwinger (Danach folgt die Begrüssung durch OK-Präsident Jakob Kamm und danach das Singen der Nationalhymne.)

08.30: Anschwingen (1. + 2. Gang)

13.30: Ausschwingen (3. + 4. Gang)

17.15: Ende Ausschwingen

Sonntag, 31, August:

07.45: Ausstich (5. Gang)

10.30: Rangverkündigung für die nach 4 Gängen ausgeschiedenen Schwinger

10.30: Ausstich (6. Gang)

13.30: Kranzausstich (7. Gang)

14.00: Rangverkündigung für die nach 6 Gängen ausgeschiedenen Schwinger

14.45: Unspunnenstein: Finalwettkampf

15.15: Kranzausstich (8. Gang)

16.45: Schlussgang

17.05: Siegerinterview SRF mit dem Schwingerkönig

17.15: Schlussakt

18.15: Krönung / Rangverkündigung

Dann findet das Steinstossen statt

Das Steinstossen wird auf dem Festgelände durchgeführt.

Samstag, 30. August:

09.00: Beginn Steinstossen

18.00: Rangverkündigung Steinstossen

Sonntag, 31. August:

14.45: Unspunnenstein: Finalwettkampf in Glarnerland-Arena

An den «Eidgenössischen» stossen die Sportler jeweils einen 20-kg-Stein mit Anlauf, einen 40-kg-Stein aus dem Stand und den 83.5-kg-Unspunnenstein aus dem Stand oder mit Anlauf. Bild: keystone

Normalerweise gibt es am ESAF neben den Disziplinen Schwingen und Steinstossen auch Hornussen. Letzteres wird dieses Jahr nicht durchgeführt, denn «Hornussen ist in der Region Glarnerland+ nicht verankert», schreibt der Veranstalter.

Dann gibt es Festwirtschaft

Mit einem Festumzug, Musik und Jodeln gibt es zahlreiche Möglichkeiten, sich zu unterhalten. Das Publikum kann sich nach den sportlichen Höhepunkten über Schweizer Künstler in den Festzelten und auf der Migros-Bühne freuen. Alle Konzerte sind gratis. Bereits ab dem 15. August gibt es auf dem Gelände Konzerte. Danach treten das ganze Wochenende über musikalische Acts auf. Am Donnerstag, 28. August, gibt es zusätzlich Konzerte bei der Migros-Bühne. Freitag und Samstag spielt dort ab 23.00 Uhr ein DJ.

Musik und Gastronomie:

Am Donnerstag gibt es bei der Migros-Bühne und im Glaernerland-Zelt schon musikalische Unterhaltung.

Am Freitag gibt es ab 19.00 Uhr musikalische Unterhaltung. Die Gastronomie schliesst um 03.00 Uhr.

Ex-Miss-Schweiz Linda Fäh ist Moderatorin und Schlagersängerin. Bild: www.imago-images.de

Am Samstag schliesst die Gastronomie ebenfalls um 03.00 Uhr.

Francine Jordi tritt am Freitag und Samstag auf. Bild: APA/APA

Am Sonntag schliesst die Gastronomie um 22.00 Uhr.

17.30 – 20.30: Trio Äschegruess im Glarnerland-Zelt

Weitere Programmpunkte:

Freitag, 29. August um 12.00 Uhr: Fahnenempfang (Freulergarten im Freulerpalast, Näfels)

Freitag, 29. August um 14.00 Uhr: Start Festumzug (Kanalstrasse, Richtung Festgelände)

Samstag, 30. August um 10.00 Uhr und 16.00 Uhr Vorführung der Lebendpreise in der Glarnerland-Arena

Samstag, 30. August um 18.00 Uhr: Jodlermesse mit Jodlerklub Wiesenberg (Ref. Kirche Mollis)

Sonntag, 31. August um 11.00 und 15.30 Uhr: Vorführung der Lebendpreise in der Glarnerland-Arena

Wo du die Zelte findest, siehst du auf dem Festgelände-Plan.

Public-Viewings

Die Public-Viewings finden am Samstag und Sonntag um 7.45 Uhr beziehungsweise 07.00 Uhr statt. Neben der Migros-Bühne gibt es noch zwei weitere Standorte. Auf dem Plan siehtst du, wo.

Wer das Ganze gemütlich von zu Hause aus verfolgen möchte, der kann das Fest auch über SRF verfolgen. Der Sender SRF1 und SRF3 schaltet regelmässig live vom Glarnerland aus

(kek)