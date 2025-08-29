Du gehst ans ESAF? Alles über Programm, Party und Public-Viewing

Vom 29. bis 31. August findet zum ersten Mal in der Geschichte des Eidgenössischen Schwingerverbands das ESAF im Glarnerland statt.
Falls du zu den Glücklichen gehörst, die das Fest besuchen, findest du nachfolgend alle wichtigen Infos rund ums Event.
Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) dauert drei Tage lang und findet von Freitag, 29. August, bis Sonntag, 31. August 2025, statt. Organisiert wird das Ganze vom Glarner Schwingverband, welchen als Veranstaltungsort den Flugplatz in Mollis GL wählte. Dies ist auch der Grund, wieso das diesjährige Fest «ESAF 2025 Glarnernland+» genannt wird. Die Arena ist fünf Hektaren gross und bietet Platz für 56'500 Besuchende.
Bereits ab dem 15. August ab 19.00 Uhr gibt es das «Schwingerdörfli», also der Gabentempel, der Stall der Lebendpreise, das Glarnerland-Zelt und die Schwingerbar.
Der Grossevent wird alle drei Jahre durchgeführt. Das erste Mal fand er 1895 in Biel statt. Zweimal nutze man für das ESAF Fussballstadien: 1977 den Basler St. Jakob-Park und 1998 das Berner Wankdorf. Ansonsten wird extra eine temporäre Infrastruktur inklusive Arena aufgebaut, schreibt die «Berner Zeitung». Es ist somit die grösste mobile Arena der Welt.
Offizielle Tickets gibt es keine mehr. Grund für die wenigen Tickets ist, dass von den 56’500 Plätzen 34’000 an die Schwingverbände und -clubs gehen. Weil diese das ganze Jahr über die kleineren Feste organisieren, werden sie dafür beim ESAF bevorzugt. Weitere Tickets bekommen Sponsoren, Spender und der Staat.
Aber auch wer kein Ticket ergattern konnte, kann das Festgelände betreten und in den zahlreichen Festzelten einkehren oder die Public Viewings besuchen. Dies ist kostenlos.
Hauptprogrammpunkt ist natürlich das Schwingen in der Glarnerland-Arena. Die teilnehmenden 274 Sportler schwingen an zwei Tagen. Sie absolvieren acht Gänge, wobei die Schwächsten nach vier und nach sechs Gängen ausscheiden.
Samstag, 30. August:
Sonntag, 31, August:
Das Steinstossen wird auf dem Festgelände durchgeführt.
Samstag, 30. August:
Sonntag, 31. August:
Normalerweise gibt es am ESAF neben den Disziplinen Schwingen und Steinstossen auch Hornussen. Letzteres wird dieses Jahr nicht durchgeführt, denn «Hornussen ist in der Region Glarnerland+ nicht verankert», schreibt der Veranstalter.
Mit einem Festumzug, Musik und Jodeln gibt es zahlreiche Möglichkeiten, sich zu unterhalten. Das Publikum kann sich nach den sportlichen Höhepunkten über Schweizer Künstler in den Festzelten und auf der Migros-Bühne freuen. Alle Konzerte sind gratis. Bereits ab dem 15. August gibt es auf dem Gelände Konzerte. Danach treten das ganze Wochenende über musikalische Acts auf. Am Donnerstag, 28. August, gibt es zusätzlich Konzerte bei der Migros-Bühne. Freitag und Samstag spielt dort ab 23.00 Uhr ein DJ.
Am Donnerstag gibt es bei der Migros-Bühne und im Glaernerland-Zelt schon musikalische Unterhaltung.
Am Freitag gibt es ab 19.00 Uhr musikalische Unterhaltung. Die Gastronomie schliesst um 03.00 Uhr.
Am Samstag schliesst die Gastronomie ebenfalls um 03.00 Uhr.
Am Sonntag schliesst die Gastronomie um 22.00 Uhr.
Wo du die Zelte findest, siehst du auf dem Festgelände-Plan.
Die Public-Viewings finden am Samstag und Sonntag um 7.45 Uhr beziehungsweise 07.00 Uhr statt. Neben der Migros-Bühne gibt es noch zwei weitere Standorte. Auf dem Plan siehtst du, wo.
Wer das Ganze gemütlich von zu Hause aus verfolgen möchte, der kann das Fest auch über SRF verfolgen. Der Sender SRF1 und SRF3 schaltet regelmässig live vom Glarnerland aus
(kek)