Erdrutsch blockiert Kantonsstrasse bei Vorderthal SZ

22.08.2025, 23:0022.08.2025, 23:00
Im Kanton Schwyz ist es am Freitagabend zu einem Erdrutsch auf der Kantonsstrasse auf der Höhe Vorderthal gekommen. Die Strasse zwischen Innerthal und Siebnen war daraufhin in beiden Richtungen gesperrt, wie der Verkehrsdienst TCS meldete.

Der Unterhaltsdienst sei dran, die Strasse vom Schlamm zu befreien, hiess es bei der Kantonspolizei Schwyz auf Anfrage von Keystone-SDA. Voraussichtlich werde die Sperrung in der Nacht auf Samstag aufgehoben.

Bereits am Mittwoch war es im Kanton Schwyz wegen starker Regenfälle zu Überschwemmungen und blockierten Strassen gekommen. (rbu/sda)

