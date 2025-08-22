recht sonnig22°
15 Kilometer Stau auf A1 zwischen Gossau SG und Wil

22.08.2025, 18:5222.08.2025, 18:52
Wegen eines umgekippten Lastwagenanhängers in der Nähe von St.Gallen Winkeln ist es am Freitagnachmittag auf der Autobahn A1 zu einem langen Stau gekommen. Auf der Fahrbahn lagen Fensterscheiben und Rahmen. Verletzt wurde niemand.

Wegen des Unfalls sperrte die Polizei die Autobahn ab der Ausfahrt Gossau in Fahrtrichtung St.Margrethen. «Die Sperrung führte zu einem Rückstau von rund 15 Kilometern zwischen Gossau und Wil», sagte ein Sprecher der Kantonspolizei St.Gallen auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA und bestätigte damit einen Bericht von «Tagblatt-Online».

Unfall auf A1
Der Fahrer blieb unverletzt.Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Zum Unfall kam es kurz vor 15.40 Uhr, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilte. Der 63-jährige Chauffeur sei mit dem Anhänger auf die Seite gekippt und dieser habe die Autobahn blockiert. Es sei ein beträchtlicher Sachschaden entstanden. Kurz nach 17.30 Uhr habe der Anhänger geborgen werden können. (rbu/sda)

Baustelle im Zürcher Seefeld – Autofahrer toben
