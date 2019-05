Das sind 2019 die Top-Ten-Reiseziele Europas – ein Schweizer Ort ist auch dabei

Es ist wieder so weit: «Lonely Planet» hat seine Top-Ten-Reiseziele für 2019 in Europa gekürt. Mit dabei: die Waadtländer Stadt Vevey mit ihrem Winzerfest. Die Stadt am Ufer des Genfersees belegt in dem am Dienstag publizierten Ranking Platz 9.

Spektakuläre Kostüme, Kuhparaden, Alphornkonzerte und Weinproben: Das Festival der Weinbauern, das im Juli über drei Wochen und nur alle 20 Jahre stattfindet, habe alles zu bieten, schreiben die Reiseexperten. Diese loben auch den Charme der Altstadt …