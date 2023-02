Valérie Piller Carrard ist neue Vizepräsidentin der SP

Valérie Piller. Bild: KEYSTONE

Die Sozialdemokratische Partei hat am Samstag eine neue Vizepräsidentin gewählt. Nach der Wahl von Elisabeth Baume-Schneider in den Bundesrat wurde ihr Posten mit der Freiburgerin Valérie Piller Carrard besetzt.

Als einzige Kandidatin im Rennen wurde die Freiburger Nationalrätin am Parteitag in Granges-Paccot FR einstimmig gewählt. In ihrer Rede hob die 44-jährige ihre ländliche Herkunft, ihren beruflichen Werdegang und ihren «gesunden Menschenverstand» hervor. (sda)