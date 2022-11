Eva Herzog will Bundesrätin werden

Ja, sie will! Die Basler Ständerätin Eva Herzog bewirbt sich um das Bundesratsamt. Dies gibt sie an einer Medienkonferenz in Bern preis.

Sie sieht ihre langjährige Erfahrung im Parlament in Bern und in der Basler Regierung als ihre grösste Qualifikation. Sie sei motiviert und möchte die heutigen Probleme angehen.

Herzog will die grossen und schwierigen Geschäfte der Schweiz anpacken. Sie kandidiere mit Herz und Bauch, aber voller Respekt für die Nachfolge von Bundesrätin Simonetta Sommaruga.

Zu Beginn ihrer Medienkonferenz vom Donnerstag in Bern begrüsste Herzog die für den Zukunftstag mitgekommenen Kinder. Sie nehme das als gutes Omen, sagte sie. Auf den Rücktritt Sommarugas reagierte sie mit Bestürzung. Diese sei eine ausgezeichnete Bundesrätin mit grossem Leistungsausweis.

Erfahrung als Vorteil

Ihre Kandidatur begründete sie mit ihrer 15-jährigen Erfahrung als basel-städtische Regierungsrätin. Sie wolle diese und die drei Jahre Erfahrung im Ständerat einbringen. Ihre Schwerpunkte in der nationalen Politik seien soziale Gerechtigkeit, Gleichstellung sowie Forschung und Bildung.

Als Mitglied der Finanzdelegation von Stände- und Nationalrat habe sie tiefe Einblicke in die Budgetpolitik und grosse Herausforderungen erlebt. Sie nannte darunter die Corona-Kredite.

Nach der kaum ausgestandenen Coronakrise sei die Schweiz nun mit einem Krieg in Europa konfrontiert. Das sei für die Menschen in der Ukraine schrecklich. Die Folgen für die Schweiz unter anderem mit dem möglichen Energiemangel und der Inflation seien schwerwiegend.

Eva Herzog an der Medienkonferenz in Bern. bidl: watson/pma

Die Inflation treffe gerade Menschen mit tieferem Einkommen. Die gemeinsame Verteidigung demokratischer Werte habe in Europa ein neues Gewicht erhalten. Der Umgang mit der Klimaerwärmung sei zentral.

Sie habe sich immer für soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz engagiert. Zudem wolle sie eine offene Schweiz mit guten Beziehungen zu den Nachbarn, erklärte die Mutter zweier erwachsener Kinder.

Sie gilt als Favoritin für Sommarugas Nachfolge. Sie war bis Anfang 2020 Regierungsrätin und stand dem kantonalen Finanzdepartement vor. Als Vertreterin eines Stadtkantons und einer starken Wirtschaftsregion bringt die 60-jährige Herzog gute Argumente für ein Amt im Bundesrat mit.

Das Karussell dreht sich

Das Kandidatinnenkarussell für die Nachfolge von SP-Bundesrätin Simonetta Sommaruga dreht sich seit deren Rücktrittsankündigung. Bis zur Wahl bleibt wenig Zeit. Beschlossen wurde von der SP-Führung, dass es eine Frau sein soll. Daniel Jositsch sieht dies jedoch anders und tritt ebenfalls an.

Mit Evi Allemann hat sich am Mittwoch die erste SP-Politikerin dazu bekannt, dass sie kandidieren will. Zuvor gab es vor allem Absagen, zuletzt von Flavia Wasserfallen. Die SP wurde vom Rücktritt Sommarugas vor einer Woche überrascht. Deshalb hatten sich viele potenzielle Kandidatinnen im Vorfeld keine Gedanken über das Amt als Bundesrätin gemacht.

Herzog ist ganz oben auf der Favoritenliste. Bild: KEYSTONE

(aeg)