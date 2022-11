Gegen Willen der Partei-Leitung: SP-Ständerat Daniel Jositsch will in den Bundesrat

Hier kannst die Medienkonferenz ab 13 Uhr sehen: Video: YouTube/Keystone-SDA-ATS

SP-Ständerat Daniel Jositsch will Bundesrat werden. Dies hat er an einer Medienkonferenz in Bern mitgeteilt. Er wolle eine Alternative zum reinen Frauenticket der Partei bieten.

Der 57-Jährige hält das von seiner Partei vorgesehene Ticket mit zwei Frauen für die Nachfolge von Bundesrätin Simonetta Sommaruga diskriminierend. Dadurch werde eine Männer-Kandidatur verhindert.

Jositsch vor den Medien in Bern. Bild: keystone

Er geht mit der Kandidatur auf Konfrontationskurs mit der Parteileitung. «Ich weiss, dass sich nicht jeder über meine Kandidatur freut. Aber mir geht es auch ums Prinzip. Ich möchte, dass wir über eine sinnvolle Gleichstellung sprechen.»

Er habe viel positives Feedback erhalten bezüglich einer Kandidatur. Man habe ihn ermuntert, sich zur Wahl zu stellen. Er wolle jedoch akzeptieren, falls er nicht aufs SP-Ticket komme. Dann werde er nicht zur Wahl stehen. «Ich strebe nicht an, hier eine schwierige Position für meine Partei zu kreieren», sagt Jositsch.

Keine konkrete Kandidatur

Bisher hat sich noch keine SP-Politikerin klar dazu bekannt, dass sie kandidieren will. Hingegen gab es bereits einige Absagen. Nein zu einer Kandidatur sagten etwa Co-Parteipräsidentin Mattea Meyer, die Zürcher Nationalrätin Priska Seiler Graf, die Zürcher Regierungsrätin Jacqueline Fehr, die St. Galler Nationalrätin Barbara Gysi sowie die Berner Nationalrätin Nadine Masshardt.

Die Vereinigte Bundesversammlung wählt am 7. Dezember zwei neue Mitglieder des Bundesrates. Neben der Nachfolge von Sommaruga wird auch der SVP-Sitz von Ueli Maurer neu besetzt. Dabei gilt der Berner Albert Rösti als Favorit. (mlu/sda)