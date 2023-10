Master der dunklen Künste – an britischer Uni kann man jetzt Magie studieren

Ganz im Süden Englands in der Stadt Exeter wird ab dem kommenden Jahr ein Studium im Bereich Magie und Okkultismus angeboten – jedoch mit einem durch und durch wissenschaftlichen Ansatz.

An der University of Exeter im Süden England kannst du ab dem nächsten Jahr einen Abschluss mit dem klingenden Namen Master of Magic and Occult Sience erwerben. Also einen Master in Magie und okkulten Wissenschaften. Wer sich nun einen Zauberstab samt Besen, Zaubertopf, Hut und Eule in der Winkelgasse kaufen will, muss jetzt ein ganz Grosser sein, denn: «Echte» Magie kann man an der Universität natürlich nicht erlernen.