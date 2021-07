Schweiz

Spass

Dress like a Bundesrat: Hier findest du Outfit-Inspirationen



Bild: watson/keystone/zalando.ch

Dress like a Bundesrat: So kriegst du den Style der Landesregierung



Du willst dich mal wie eine richtige Bundesrätin oder ein Bundesrat kleiden? Wir zeigen dir, wo du die Bundesratsreisli-Trendoutfits zum erschwinglichen Preis kriegst.

Kennt ihr sie noch? Die Doppelseiten in den Mädchen- oder Bravo-Heftchen, auf denen die krassen Outfits der Hollywood-Stars zu sehen waren mitsamt Vorschlägen, wo man ähnliche Stücke günstiger erhält?



Nun, wir machen jetzt das Gleiche. Mit den Stars aus Bern: den sieben Köpfen der Landesregierung. Der Bundesrat zeigte sich auf dem Bundesratsreisli am Donnerstag – wie man im Fashionjargon sagt – casual. Und wir haben ähnliche, preiswerte Stücke herausgesucht. Here you go:



Alain Berset

Bild: watson/keystone/zalando.ch

Viola Amherd und Ignazio Cassis Bild: watson/keystone/zalando.ch

Guy Parmelin Bild: watson/keystone/zalando.ch

Simonetta Sommaruga Bild: watson/keystone/zalando.ch

Ueli Maurer Bild: watson/keystone/zalando.ch

Karin Keller-Sutter bild: watson/keystone/zalando.ch

Kleider(fails) machen Leute – unüberlegte Designs 1 / 28 Kleider(fails) machen Leute – unüberlegte Designs quelle: reddit

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Das? Das sind nur der Bundesrat und zwei Nobelpreisträger 1 / 10 Das? Das sind nur der Bundesrat und zwei Nobelpreisträger quelle: twitter.com/br_sprecher Chef Maurice schimpft! So sollst du dich im Büro kleiden Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter