Renovate Switzerland – was die Klimaaktivisten eigentlich genau wollen

Renovate Switzerland – was die Klimaaktivisten eigentlich genau wollen

Zu dieser Organisation gehört auch Selina Lerch. Die 28-jährige Aktivistin möchte nicht länger zuschauen. «Das, was wir machen, ist legitim, weil wir sonst keine Zukunft haben».

Seit Wochen blockieren Schweizer Klimaaktivistinnen und -aktivisten Verkehrswege in der Schweiz. Mit Leim kleben sie sich auf den Strassen fest. Sie nerven viele Autofahrer, stossen aber auch auf Verständnis. «Renovate Switzerland» – die Organisation hinter den Strassenblockaden – will damit «Generalmobilmachung für die thermische Gebäudesanierung» bewirken.

Vom Bombenhagel in den Deutschkurs: Diese Frage stellt sich für Flüchtlinge immer mehr

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Nadal verabschiedet sich mit Sieg +++ Lammikko von ZSC in CHL für zwei Spiele gesperrt

Basketballerin Griner in Straflager an der Wolga aufgetaucht + Selenskyj lobt Getreidedeal

Zürich verbietet Public Viewing in letzter Minute – die Veranstalter sind entsetzt

«Zerstörerischer als Raketen» – wie Selenskyj nach Explosion in Polen die Nato verärgert

Schweizer Ökonom nach Velo-Auto-Vergleich in der Kritik

Hund im Rhein ertränkt – Verdächtiger in Baselland festgenommen

Die Baselbieter Polizei hat am Montag einen 31-jährigen Mann festgenommen, dem vorgeworfen wird, in Laufen BL einen Hund gestohlen und diesen im Rhein ertränkt zu haben. Dem Festgenommenen werden auch Delikte im Bereich der häuslichen Gewalt zur Last gelegt.