Bist du für Olympia 2038 in der Schweiz? Sag es uns!

Der Verein Switzerland 2038 will die Olympischen Winterspiele zum ersten Mal seit 90 Jahren wieder in die Schweiz holen. Bist du für eine Austragung in der Schweiz? Mach mit bei der grossen watson-Umfrage.

Geht es nach dem Verein Switzerland 2038, finden die Olympischen und Paralympischen Winterspiele im Jahr 2038 in der Schweiz statt. Am Montag hat das Organisationskomitee seine Pläne der Öffentlichkeit vorgestellt.

Der Verein steht in einem «privilegierten» Dialog mit dem Internationalen Olympischen Komitee (IOK). Mit der Schweizer Kandidatur wäre erstmals ein Land und nicht eine einzelne Region oder Stadt der Austragungsort der Olympischen Spiele.

Das Projektkomitee hat Ausgaben in der Höhe von 2,2 Milliarden Franken budgetiert, ein Grossteil davon soll von Privaten getragen werden. Die öffentliche Hand soll sich gemäss dem Vorschlag mit ungefähr 400 Millionen Franken beteiligen, davon sollen maximal 200 Millionen Franken vom Bund kommen.

Wir wollen wissen, wie die Schweiz zu Olympia 2038 steht. Möchte die Schweizer Bevölkerung die Spiele im eigenen Land? Welche Vorteile und welche Bedenken spielen dabei eine Rolle? Mach mit bei unserer Umfrage und sag uns, wie du darüber denkst.