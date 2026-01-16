en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Sport
Sondage

Etes-vous pour ou contre les JO 2038 en Suisse? Sondage

Les Jeux olympiques en Suisse? Participez à notre sondage et donnez-nous votre avis.
Les Jeux olympiques en Suisse? Participez à notre sondage et donnez-nous votre avis.Image: watson
Sondage

Etes-vous pour ou contre les JO en Suisse? Dites-le-nous!

Une association souhaite ramener les Jeux olympiques d'hiver en Suisse pour la première fois depuis 90 ans. Qu'en pensez-vous? Participez à notre sondage.
16.01.2026, 14:1316.01.2026, 14:13
Hanna Hubacher
Hanna Hubacher

Si l'association Switzerland 2038 parvient à ses fins, les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver auront lieu en Suisse en 2038. Ce serait une première depuis 90 ans. Quel est votre avis sur le sujet? Etes-vous favorable, ou opposé à la tenue des JO dans notre pays? Participez à notre sondage avec l'institut Demoscope et retrouvez les résultats prochainement sur watson.

Participez à notre sondage

En 2038, les Jeux olympiques d'hiver devraient avoir lieu en Suisse. C'est, en tout cas, ce que souhaite l'association Switzerland 2038. Lundi, le comité d'organisation a présenté ses projets au public.

Le comité table sur des dépenses à hauteur de 2,2 milliards de francs, dont une grande partie sera prise en charge par des investisseurs privés. Selon la proposition, les pouvoirs publics devraient participer avec environ 400 millions de francs, dont 200 millions au maximum proviendraient de la Confédération.

Nous voulons savoir qu'en pense la population helvétique. Les Suisses souhaitent-ils que les Jeux se déroulent dans leur pays? Quels sont les avantages et les inconvénients à prendre en compte? Participez à notre sondage et donnez-nous votre avis.

>> Cliquez sur ce lien pour participer au sondage <<

Plus d'articles sur les JO 2038

On connaît les lieux de compétition des JO 2038 en Suisse
Voici comment les JO 2038 peuvent encore échapper à la Suisse
Plus d'articles sur le sport
Federer réalise un exploit à l'Open d'Australie
Federer réalise un exploit à l'Open d'Australie
de Yoann Graber
Les descendeurs suisses ont un gros problème avant les JO
Les descendeurs suisses ont un gros problème avant les JO
de Sebastian Wendel
Ces rares Suisses qui ont disputé les JO d'hiver et d'été
Ces rares Suisses qui ont disputé les JO d'hiver et d'été
de Julien Caloz
Le coiffeur d'Odermatt vise un exploit au Lauberhorn
Le coiffeur d'Odermatt vise un exploit au Lauberhorn
de Martin Probst
Servette-Lausanne a fait l'objet d'une expérimentation croustillante
Servette-Lausanne a fait l'objet d'une expérimentation croustillante
de Jakob Weber
Un grand événement ski débarque dans le Jura
Un grand événement ski débarque dans le Jura
de Romuald Cachod
Ces femmes bannies ont un plan pour participer aux JO d'hiver
Ces femmes bannies ont un plan pour participer aux JO d'hiver
de Romuald Cachod
Sinner battu par un amateur à l'Open d'Australie
Sinner battu par un amateur à l'Open d'Australie
de Yoann Graber
Après son trash-talking, Simeone n'aurait pas dû s'excuser envers Vinicius
Après son trash-talking, Simeone n'aurait pas dû s'excuser envers Vinicius
de Yoann Graber
Voici comment les JO 2038 peuvent encore échapper à la Suisse
2
Voici comment les JO 2038 peuvent encore échapper à la Suisse
de Rainer Sommerhalder
Voici les 10 personnes les plus puissantes du sport suisse
Voici les 10 personnes les plus puissantes du sport suisse
de Klaus Zaugg
Ce skieur japonais a volé la vedette aux Suisses
Ce skieur japonais a volé la vedette aux Suisses
de Romuald Cachod
Servette et le LS ont pris une décision historique
Servette et le LS ont pris une décision historique
Il est champion suisse et raconte sa vie de galérien du ski
Il est champion suisse et raconte sa vie de galérien du ski
de Claudio Zanini
Une infime erreur de pilotage a bousillé la santé de ce Suisse
Une infime erreur de pilotage a bousillé la santé de ce Suisse
de Jasmin Steiger
Le coach de Marco Odermatt révèle le secret de son poulain
Le coach de Marco Odermatt révèle le secret de son poulain
de Martin Probst
«Un geste laid»: Mbappé crée la polémique
«Un geste laid»: Mbappé crée la polémique
de Yoann Graber
Cette astuce pourrait éviter de graves blessures en ski
Cette astuce pourrait éviter de graves blessures en ski
de Julien Caloz
La Nati n’a quasi aucune chance de médaille aux JO
La Nati n’a quasi aucune chance de médaille aux JO
de Adrian Bürgler
Les Swiss Sports Awards sont désormais un casse-tête à organiser
Les Swiss Sports Awards sont désormais un casse-tête à organiser
de Simon Häring
Echange au LHC: des fans inconditionnels réagissent
Echange au LHC: des fans inconditionnels réagissent
de Julien Caloz
Cette équipe suisse de vélo fait un pari audacieux
Cette équipe suisse de vélo fait un pari audacieux
de Julien Caloz
Ce tournoi atypique peut offrir aux Suisses un sacre et beaucoup d'argent
Ce tournoi atypique peut offrir aux Suisses un sacre et beaucoup d'argent
de Yoann Graber
Lausanne et Berne négocient un échange spectaculaire
Lausanne et Berne négocient un échange spectaculaire
de Klaus Zaugg
Le hockey va basculer dans une autre dimension
Le hockey va basculer dans une autre dimension
de Julien Caloz
Cette Suissesse peut marquer l'histoire aux JO
Cette Suissesse peut marquer l'histoire aux JO
de daniel good
Thèmes
Les Jeux olympiques de Paris 2024 en images
1 / 10
Les Jeux olympiques de Paris 2024 en images
Une fumée ressemblant au drapeau de l'équipe de France est montrée au-dessus du pont d'Austerlitz lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques Paris 2024, le 26 juillet 2024 à Paris, en France. (Photo par Lars Baron/Getty Images)
source: getty images europe / lintao zhang
partager sur Facebookpartager sur X
Clap de fin pour MTV qui cesse de diffuser de la musique
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Servette et le LS ont pris une décision historique
Les deux équipes ont décidé de dépasser leur rivalité, mercredi à Genève, pour le premier match depuis le drame de Crans-Montana.
Le football suisse reprend déjà ses droits ce mercredi avec deux matchs en retard: Sion-Winterthour et Servette-Lausanne (20h30). En Valais on le sait, un hommage sera rendu aux victimes du drame de Crans-Montana avant la rencontre: les joueurs porteront un brassard noir, les fans ont prévu un tifo spécial et une minute de silence sera respectée. Plusieurs initiatives sont aussi prévues avant le match entre Servette et Lausanne, avec notamment une action historique menée conjointement par les deux clubs rivaux de l'arc lémanique.
L’article