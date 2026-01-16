Les Jeux olympiques en Suisse? Participez à notre sondage et donnez-nous votre avis. Image: watson

Etes-vous pour ou contre les JO en Suisse? Dites-le-nous!

Une association souhaite ramener les Jeux olympiques d'hiver en Suisse pour la première fois depuis 90 ans. Qu'en pensez-vous? Participez à notre sondage.

Si l'association Switzerland 2038 parvient à ses fins, les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver auront lieu en Suisse en 2038. Ce serait une première depuis 90 ans. Quel est votre avis sur le sujet? Etes-vous favorable, ou opposé à la tenue des JO dans notre pays? Participez à notre sondage avec l'institut Demoscope et retrouvez les résultats prochainement sur watson.

En 2038, les Jeux olympiques d'hiver devraient avoir lieu en Suisse. C'est, en tout cas, ce que souhaite l'association Switzerland 2038. Lundi, le comité d'organisation a présenté ses projets au public.

Le comité table sur des dépenses à hauteur de 2,2 milliards de francs, dont une grande partie sera prise en charge par des investisseurs privés. Selon la proposition, les pouvoirs publics devraient participer avec environ 400 millions de francs, dont 200 millions au maximum proviendraient de la Confédération.

Nous voulons savoir qu'en pense la population helvétique. Les Suisses souhaitent-ils que les Jeux se déroulent dans leur pays? Quels sont les avantages et les inconvénients à prendre en compte? Participez à notre sondage et donnez-nous votre avis.

