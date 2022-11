Yakin gibt Schweizer WM-Kader bekannt – darf Zuber nicht nach Katar?

Yakin gibt heute Schweizer WM-Kader bekannt – darf Zuber nicht nach Katar?

Der Schweizer Nationaltrainer Murat Yakin gibt um 11 Uhr in Luzern das 26-Mann-Kader für die Weltmeisterschaft in Katar bekannt.

Die meisten Nationalspieler dürfen der Verkündung gelassen entgegenblicken, das Gerüst der Mannschaft steht. Offen ist, ob Steven Zuber – an der WM 2018 und an der EM 2020 stark – aufgeboten wird. Bei AEK Athen kam er im Herbst bloss zu Teileinsätzen, zuletzt plagte ihn auch eine Verletzung.

Gespannt sein darf man zudem auf die Nominationen auf der Goalie-Position, nachdem sich in den letzten Tagen und Wochen gleich reihenweise Kandidaten bei Spielen in ihren Klubs verletzt haben. So kämpft etwa Stammkeeper Yann Sommer darum, rechtzeitig für die WM fit zu sein. Mit Yvon Mvogo musste am Dienstag einer seiner Stellvertreter forfait geben.

Murat Yakin verkündet um 11 Uhr den Schweizer WM-Kader. Bild: keystone

Die Nati reist am nächsten Montag nach Katar. Drei Tage später steht in Abu Dhabi gegen Ghana eine letzte Testpartie im Programm, bevor es am 24. November im ersten Vorrundenspiel gegen Kamerun ein erstes Mal ernst gilt. Die weiteren Gegner in der Gruppe G sind Brasilien (28. November) und Serbien (2. Dezember). (ram/sda)