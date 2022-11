Murat Yakin und an der Wand hinter ihm die Namen seiner 26 nominierten Fussballer. Bild: keystone

Rieder und Jashari dabei, Sommer wird fit – das ist das Schweizer WM-Kader

Murat Yakin nimmt vier Torhüter mit an die Fussball-WM in Katar. Der Schweizer Nationaltrainer hat am Mittwoch in Luzern sein 26 Mann starkes Kader für die Endrunde bekannt gegeben.

Bei der Kaderbekanntgabe regierte bei Murat Yakin die Zuversicht. Druck verspüre er nicht, er freue sich einfach auf die WM.

«Es kann sein, dass wir keinen Erfolg haben. Aber wir wissen, dass wir gut genug sind, auch eine Mannschaft wie Brasilien zu schlagen. Ich bin nicht der Typ, der sich Gedanken macht, dass es schlecht laufen könnte», betonte der Nationaltrainer, als er gefragt wurde, wie enttäuschend ein Ausscheiden nach der Gruppenphase wäre.

Das sind Yakins Nominationen und seine Überlegungen dazu

Die Goalies

Yann Sommer

Gregor Kobel

Jonas Omlin

Philipp Köhn

«Wir stehen in engem Kontakt mit allen Torhütern, auch mittels unserem Goalietrainer Patrick Foletti. Bei Yann Sommer sieht es gut aus, er sollte am Wochenende wieder einsatzfähig sein. In unserem Testspiel gegen Ghana nächste Woche kann er definitiv spielen. Yann ist klar die Nummer 1.»

Sommer und Yakin nach dem Sieg über Tschechien in der Nations League. Bild: keystone

Die Verteidiger

Manuel Akanji

Eray Cömert

Nico Elvedi

Edimilson Fernandes

Ricardo Rodriguez

Fabian Schär

Silvan Widmer

So hat der Verband die Namen der Nominierten verkündet: Video: youtube/SDA

Manuel Akanji ist in der Zentrale gesetzt – wer spielt neben ihm, Fabian Schär oder wie zuletzt in der Nati Nico Elvedi?

Es spiele eine Rolle, ob ein Innenverteidiger auf der linken oder rechten Seite spiele, erklärte Yakin. «Ich möchte die Spieler da bringen, wo sie sich am wohlsten fühlen, wo ich sie am stärksten sehe.» Yakin sagte, er wolle in der Vorbereitung sehen, wer sich für die halblinke Position an der Seite von Manuel Akanji aufdränge.

Die Aufbauer und Stürmer

Michel Aebischer

Breel Embolo

Christian Fassnacht

Fabian Frei

Remo Freuler

Ardon Jashari

Noah Okafor

Fabian Rieder

Haris Seferovic

Xherdan Shaqiri

Djibril Sow

Renato Steffen

Ruben Vargas

Granit Xhaka

Denis Zakaria

Die Saison von Xherdan Shaqiri in den USA ist seit einigen Wochen vorbei. Trotz dieser vielleicht fehlenden Spielpraxis ist Yakin überzeugt, «Shaq» in guter Verfassung anzutreffen: «Er trainiert beim FC Lugano und hält sich dort fit. Es war wichtig, dass er gesund und fit geblieben ist, das war in der Vergangenheit nicht immer so. Wir haben nächste Woche ja auch noch ein Testspiel. Shaqiri ist ein Spieler, den man von Anfang an bringen muss.»

Shaqiri im Training in Lugano. Bild: keystone

88 Länderspiele, 25 Tore – aber Haris Seferovic wird nicht als Stammspieler in die WM starten. Murat Yakin sagte: «Breel Embolo und Noah Okafor sind im Rhythmus, sie sind in Form und schiessen Tore. Die Rolle als Ersatz ist mit Haris abgesprochen.»

Die Aussortierten

Yakin über Steven Zuber: «Ich wollte ihn vor Ort in Athen sehen und war da, leider hat er sich verletzt, am Wochenende hat er einen Teileinsatz gehabt. Er war sehr ehrlich und fair am Telefon, sagte mir, er sei noch nicht hundertprozentig fit und es mache keinen Sinn, zur WM zu fahren. Er wolle seinen Platz nicht blockieren, wenn er dem Team nichts bringen könne.»

Steven Zuber wurde nicht rechtzeitig fit. Bild: www.imago-images.de

Yakin über Kevin Mbabu, der nur auf Pikett ist: «Klar war er enttäuscht. Ich habe ihm erläutert, dass auf seiner Position Edimilson Fernandes bei Mainz eine überragende Saison spielt und dass ich deswegen ihm den Vorzug gegeben habe.»

Auf Abruf

Zeki Amdouni

Kastriot Imeri

Cedric Itten

Jordan Lotomba

Kevin Mbabu

Dan Ndoye

Charles Pickel

Amir Saipi

Leonidas Stergiou

David von Ballmoos

Gregory Wüthrich

Andi Zeqiri

Cédric Zesiger

Diese Spieler können aufgeboten werden, sollte sich einer aus dem 26-Mann-Kader noch verletzen. Am Wochenende steht in den nationalen Ligen eine Runde auf dem Programm. «Verletzungen gehören zum Geschäft, aber natürlich hoffen wir, dass nichts passiert», sagte Yakin. «Am Schluss ist es Fussball. Sie geben nochmals Vollgas, das ist klar, das wird auch von ihnen verlangt.»

Die Politik rund um die WM

Die Schweizer Spieler bekommen keinen Maulkorb verpasst vom Verband. «Es steht den Spielern selbstverständlich frei, wenn sie sich äussern möchten», betonte Verbandssprecher Adrian Arnold. «Aber sie möchten sich hauptsächlich auf den Sport konzentrieren.»

Das Ziel

«Wir haben das Potenzial, sehr weit zu kommen. Das wollen auch sehr viele andere Nationen», weiss Yakin. «Wir müssen erst einmal die Gruppenphase überstehen, wir nehmen Spiel für Spiel. Die Mannschaft hat bei vergangenen Turnieren gezeigt, dass sie nicht einfach nur dabei sein möchte. Es braucht auch die nötige Portion Glück, die Tagesform, die Genialität von einzelnen Spielern.»

Dass es Spieler wie Granit Xhaka gibt, die offensiv vom WM-Titel sprechen, finde er gut. «Mich freut es, dass die Spieler hohe Erwartungen haben, ich bremse sie da nicht, sondern unterstütze sie gerne dabei.»

Granit Xhaka beim Feiern des Vorstosses in den EM-Viertelfinal im letzten Sommer. Bild: keystone

Das Programm

Am Montag fliegt die Schweiz nach Katar. Drei Tage später steht in Abu Dhabi gegen Ghana das einzige Testspiel auf dem Programm. Die WM beginnt für die Nati mit einem Spiel gegen Kamerun am Donnerstag, 24. November. Die beiden anderen Gruppengegner sind Brasilien und Serbien.