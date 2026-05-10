YB gewinnt gleich mit 3:0 gegen Basel. Bild: keystone

Europacup-Plätze rücken für den FCB in weite Ferne: YB siegt deutlich + Sion schlägt Thun

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YB – Basel 3:0

Basel kann sich nur noch mit einem kleinem Wunder für den Europacup qualifizieren. Der Tabellenfünfte verliert bei den Young Boys nach einer sehr bescheidenen Leistung 0:3.

Das 1:0 von Dominik Pech. Video: SRF

Tor-Debütant Dominik Pech (49. Minute), Darian Males (74.), der auffälligste Spieler der Partie, und Christian Fassnacht (94.) erzielten die Tore für die Young Boys, deren letzte Hoffnungen auf den Europacup sich bereits vor eine Woche zerschlagen hatten. Für Fassnacht war es der 16. Saisontreffer. Er zog damit in der Torschützenliste mit Teamkollege Chris Bedia gleich.

Die zehn Jahre währende Sieglosigkeit des FC Basel bei den Young Boys hält damit an. Und der FCB hat fast nur noch eine theoretische Chance, sich noch ein Ticket für die Qualifikation der Conference League zu ergattern. Dazu müsste St. Gallen den Cup gewinnen und sich in den Top 3 halten, und der FCB müsste in den letzten zwei Runden fünf Punkte auf Sion wettmachen - respektive sechs wegen dem deutlich schlechteren Torverhältnis.

Darian Males sorgte für die Entscheidung. Video: SRF

Ohne den gesperrten Dominik Schmid und erst ab der 67. Minute mit Xherdan Shaqiri, der nach zwei verpassten Spielen wegen Oberschenkelproblemen wieder zum Team gehörte, boten die Basler in Bern wenig Erbauliches. Erst in der Schlussphase kamen sie durch Koba Koindredi (82.) und Keigo Tsunemoto (89.), dem zweiten Rückkehrer nach überstandener Verletzung, zu nennenswerten Torchancen.

Young Boys - Basel 3:0 (0:0)

28'580 Zuschauer. - SR Schärer.

Tore: 49. Pech (Males) 1:0. 74. Males (Sanches) 2:0. 94. Fassnacht 3:0.

Young Boys: Keller; Valery (87. Zoukrou), Lauper, Benito, Hadjam (71. Bukinac); Pech, Fernandes; Males (79. Fassnacht), Sanches, Monteiro (79. Colley); Bedia (70. Essende).

Basel: Salvi; Rüegg (75. Tsunemoto), Vouilloz, Daniliuc, Cissé; Leroy, Bacanin (67. Shaqiri), Metinho (63. Koindredi); Duranville (63. Salah), Koloto (63. Ajeti), Traoré.

Verwarnungen: 18. Rüegg, 27. Valery, 56. Koloto, 96. Cissé.

Sion – Thun 2:0

Thun verliert sein erstes Spiel als Schweizer Meister. Die Berner Oberländer treten nach ihrem Ibiza-Abstecher beim FC Sion mit einer B-Elf an und unterliegen 0:2.

Der Nuller des augenscheinlich nicht in bester Verfassung angereisten Meisters bahnte sich bereits im Vorfeld an. Die Mannschaft feierte den Meistertitel, der am letzten Wochenende durch St. Gallens Niederlage gegen Basel feststand, mit einem Trip nach Ibiza, Trainer Mauro Lustrinelli fehlte wegen seiner Rotsperre. Fabio Fehr und Christopher Ibayi waren ebenfalls gesperrt, Michael Heule und Genis Montolio abwesend.

Sion nähert sich dem europäischen Geschäft. Bild: keystone

Im Zuge dessen schickte Lustrinellis Vertreter Yves Zahnd eine auf neun Positionen veränderte Startelf auf den Platz, in der einzig die Innenverteidiger Marco Bürki und Jan Bamert im Team verblieben. Diese erlebten mit, wie es nach der ersten Viertelstunde in kurzen Abständen mehrmals vor dem eigenen Tor brannte. Zuerst traf Wilfried Boteli den Pfosten (18.), dann erzielte dieser auf Vorarbeit von Ilyas Chouaref seinen siebten Saisontreffer und stellte Chouaref nur eine Minute später mit einem platzierten Schuss aus gut 20 Metern Entfernung auf 2:0. Goalie Tim Spycher, der erst zum zweiten Mal in der Super League das Tor hütete, hatte wenig auszurichten.

Sion in der Startphase mit dem Doppelpack. Video: SRF

Für Thun war es ein Spiel ohne Wert. Sion nutzte es, um wertvolle Punkte im Kampf ein Europacup-Ticket zu sammeln. Die Walliser liegen nur noch zwei Punkte hinter dem 3. Platz (Lugano), der ein Ticket für die Qualifikation der Conference League garantiert. Und das Polster auf den FC Basel im 5. Rang vergrösserte sich zwei Runden vor Schluss auf fünf Punkte. Gewinnt St. Gallen den Cupfinal gegen Lausanne-Ouchy, würde sich Sion auch als Tabellenvierter qualifizieren.

Sion - Thun 2:0 (2:0)

13'450 Zuschauer. - SR Piccolo.

Tore: 22. Boteli (Chouaref) 1:0. 23. Chouaref (Berdayes) 2:0.

Sion: Racioppi; Lavanchy, Sow, Kronig, Hefti; Kabacalman, Baltazar Costa; Chouaref (82. Kessler), Berdayes (82. Rrudhani), Kololli (11. Surdez); Boteli (66. Chipperfield).

Thun: Spycher; Dähler, Bamert, Bürki (63. Balaruban), Franke; Janjicic (71. Roth), Rupp; Reichmuth (76. Matoshi), Meichtry (76. Käit); Labeau, Dursun (63. Gutbub).

Verwarnungen: 26. Bürki, 38. Kronig, 55. Franke, 66. Surdez, 73. Meichtry, 88. Käit, 92. Rupp. (riz/sda)

Lugano – St.Gallen 1:2

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