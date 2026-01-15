freundlich
DE | FR
burger
Sport
Fussball

WM 2026: Nati hat sich für San Diego entschieden

KEYPIX - Portrait des Trainers der Schweizer A Fussballnationalmannschaft der Herren, Murat Yakin, am Montag, 12. Januar 2026 am Sitz des Schweizerischen Fussballverbands SFV in Muri bei Bern. (KEYSTO ...
Murat Yakin und sein Team haben sich für ein Hotel in San Diego entschieden.Bild: keystone

Basecamp für die WM ist gefunden: Nati hat sich für ein Hotel in San Diego entschieden

15.01.2026, 10:1015.01.2026, 10:33

Während der kommenden Weltmeisterschaft wird die Schweizer Fussball Nationalmannschaft ihr Lager in San Diego aufschlagen. Dies teilte der Schweizerische Fussballverband am Donnerstagmorgen mit: «Nach sorgfältiger Prüfung hat sich der Schweizerische Fussballverband (SFV) gemeinsam mit dem technischen Staff bewusst für einen Standort entschieden, der Ruhe, Fokus und höchste Professionalität vereint.»

Man entschied sich für ein ruhig gelegenes Hotel im Hinterland von San Diego. Das Trainingszentrum der San Diego Jewish Academy ist nur acht Fahrminuten vom Hotel entfernt und auch der Flughafen befindet sich in unmittelbarer Nähe.

Bild Hotel schweiz
Für dieses Luxushotel hat sich die Schweizer Nationalmannschaft entschieden.Bild: Fairmont Grand Del Mar

Wie der Blick vermeldet handelt es sich um das Luxushotel «Fairmont Grand Del Mar». Nati-Trainer Murat Yakin sagt zum Entscheid: «Eine Weltmeisterschaft ist mental wie körperlich eine grosse Herausforderung. Wir wollten einen Ort, an dem wir zur Ruhe kommen, Kraft schöpfen, bestmöglich trainieren und uns voll auf unsere Aufgaben konzentrieren können. San Diego bietet uns genau dieses Umfeld.»

Im Basecamp möchte Yakin dass die Mannschaft zusammenwächst und bestmöglichst vorbereitet in jedes Spiel gehen wird. Die Gruppenspiele der Nati finden in San Francisco, Los Angeles und Vancouver statt. Während nach San Francisco und Vancouver geflogen wird, reisen die Schweizer für die Partie in Los Angeles mit dem Bus an.

Unterkunft der Nati während der WM

Video: watson/Fairmont Grand Del Mar

Die WM-Vorbereitung wird am 25. Mai in der Schweiz starten. Wie bereits vor der Europameisterschaft 2024 wird sich auch vor der Reise nach Nordamerika in St.Gallen auf das kommende Abenteuer eingestimmt. «Der bewährte Rahmen soll auch im WM-Jahr optimale Bedingungen während der Vorbereitung bieten», schreibt der SFV.

Am 2. Juni (elf Tage vor dem ersten WM-Spiel) wird die Schweiz in die USA fliegen. In St.Gallen und in den USA soll es noch vor der WM zu einem Testspiel kommen. Bereits im März wird die Nati gegen Deutschland und Norwegen zwei Freundschaftsspiele durchführen. (riz)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Amateur wird am Australian Open auf einen Schlag zum Millionär
Die Besten der Welt machten mit – aber ein Amateurspieler hat sie alle geschlagen. Der 29-jährige Jordan Smith gewinnt den One Point Slam an den Australian Open. Das ist ein Showturnier, dessen Spiele – wie es der Name verspricht – jeweils in einem einzigen Punkt entschieden werden.
Zur Story