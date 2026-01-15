Murat Yakin und sein Team haben sich für ein Hotel in San Diego entschieden. Bild: keystone

Basecamp für die WM ist gefunden: Nati hat sich für ein Hotel in San Diego entschieden

Während der kommenden Weltmeisterschaft wird die Schweizer Fussball Nationalmannschaft ihr Lager in San Diego aufschlagen. Dies teilte der Schweizerische Fussballverband am Donnerstagmorgen mit: «Nach sorgfältiger Prüfung hat sich der Schweizerische Fussballverband (SFV) gemeinsam mit dem technischen Staff bewusst für einen Standort entschieden, der Ruhe, Fokus und höchste Professionalität vereint.»

Man entschied sich für ein ruhig gelegenes Hotel im Hinterland von San Diego. Das Trainingszentrum der San Diego Jewish Academy ist nur acht Fahrminuten vom Hotel entfernt und auch der Flughafen befindet sich in unmittelbarer Nähe.

Für dieses Luxushotel hat sich die Schweizer Nationalmannschaft entschieden. Bild: Fairmont Grand Del Mar

Wie der Blick vermeldet handelt es sich um das Luxushotel «Fairmont Grand Del Mar». Nati-Trainer Murat Yakin sagt zum Entscheid: «Eine Weltmeisterschaft ist mental wie körperlich eine grosse Herausforderung. Wir wollten einen Ort, an dem wir zur Ruhe kommen, Kraft schöpfen, bestmöglich trainieren und uns voll auf unsere Aufgaben konzentrieren können. San Diego bietet uns genau dieses Umfeld.»

Im Basecamp möchte Yakin dass die Mannschaft zusammenwächst und bestmöglichst vorbereitet in jedes Spiel gehen wird. Die Gruppenspiele der Nati finden in San Francisco, Los Angeles und Vancouver statt. Während nach San Francisco und Vancouver geflogen wird, reisen die Schweizer für die Partie in Los Angeles mit dem Bus an.

Unterkunft der Nati während der WM Video: watson/Fairmont Grand Del Mar

Die WM-Vorbereitung wird am 25. Mai in der Schweiz starten. Wie bereits vor der Europameisterschaft 2024 wird sich auch vor der Reise nach Nordamerika in St.Gallen auf das kommende Abenteuer eingestimmt. «Der bewährte Rahmen soll auch im WM-Jahr optimale Bedingungen während der Vorbereitung bieten», schreibt der SFV.

Am 2. Juni (elf Tage vor dem ersten WM-Spiel) wird die Schweiz in die USA fliegen. In St.Gallen und in den USA soll es noch vor der WM zu einem Testspiel kommen. Bereits im März wird die Nati gegen Deutschland und Norwegen zwei Freundschaftsspiele durchführen. (riz)