«Habe sie abgewiesen» – Psychiater streitet vor Winterthurer Gericht Sex mit Patientin ab

Der Psychiater, der sich am Mittwoch in Winterthur vor Gericht verantworten muss, hat in einem kurzen Statement jegliche sexuelle Handlungen mit einer jungen Patientin abgestritten. Sie habe offenbar romantische Gefühle für ihn entwickelt.

«Ich habe die Patientin abgewiesen. Das hat sie veranlasst, ein Strafverfahren gegen mich zu veranlassen», sagte der Psychiater in einem kurzen Statement. «Hier zu stehen, und mich deswegen als Psychiater rechtfertigen zu müssen, ist höchst unangenehm.» Bei den Fragen des Richters verweigerte er die Aussagen.

Die Patientin, die unter anderem wegen Depressionen und einer Borderline-Störung bei ihm in Behandlung war, betonte in der Befragung, dass sie die Wahrheit sage. Sie habe ihm nie «verbale Avancen» gemacht. «Ich mochte ihn, er war immer da.»

Sie konnte nicht «Nein» sagen

«Er wusste, dass es mir schwer fällt, Nein zu sagen.» Beim Sex in der menschenleeren Praxis sei sie passiv gewesen, sie habe sich nicht gewehrt. «Ich hatte das Gefühl, ich müsse mitmachen, um ihn als Psychiater nicht zu verlieren.» Die Erkenntnis, dass er seine Stellung ausgenutzt habe, sei ihr erst später gekommen.

Heute sei sie wütend auf ihn. «Ich habe durch die Vorfälle noch mehr Probleme mit Vertrauen.» Die Aussicht auf eine Genugtuung von 8000 Franken ist ihr beim Strafverfahren nicht wichtig. «Ich hoffe, dass er eingesteht, was er gemacht hat.»

Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage wegen mehrfacher Ausnützung einer Notlage und fordert ein lebenslanges Tätigkeitsverbot sowie eine bedingte Freiheitsstrafe von zehn Monaten. Für die Freiheitsstrafe soll eine Probezeit von zwei Jahren gelten. Wann das Urteil eröffnet wird, ist noch unklar. (pre/sda)