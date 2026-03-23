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Curling-WM: Die Schweiz holt Gold im Final gegen Kanada

From left to right, Switzerland skip Xenia Schwaller, third Selina Gafner, vice-skip Fabienne Rieder and lead Selina Rychiger raise the trophy after defeating Canada to win the World Women&#039;s Curl ...
Xenia Schwaller (Skip), Selina Gafner (Third), Fabienne Rieder (Second) und Selina Rychiger (Lead) mit der WM-Trophäe (von links nach rechts).Bild: keystone

Gold gegen Kanada! Junge Schweizer Curlerinnen mit überragendem WM-Debüt

Die junge Schweizer Curling-Equipe um Skip Xenia Schwaller holt an der WM in Calgary beim Debüt die Goldmedaille. Im Final schlagen die Schweizerinnen die Gastgeberinnen auf beeindruckende Weise mit 7:5.
23.03.2026, 03:3923.03.2026, 06:24
Nico Conzett
Nico Conzett

Keine 23 Jahre alt im Schnitt, doch das Schweizer WM-Quartett spielte in Calgary auf, als wäre es bereits seit Jahren auf der grössten Curling-Bühne dabei. Nach der Auftaktniederlage gegen Japan reihten Xenia Schwaller (Skip), Selina Gafner (Third), Fabienne Rieder (Second) und Selina Rychiger (Lead) 13 Siege bei ihrem WM-Debüt aneinander.

Auch im Final gegen die Kanadierinnen, die erfolgreichste Nation auf WM-Ebene in den vergangenen Jahren, bewiesen die jungen Schweizerinnen eine beeindruckende Mischung aus Abgeklärtheit, Geduld und Selbstbewusstsein. Im zweiten End schrieb die Schwaller-Equipe ein erstes Zweierhaus und verwaltete die Führung danach zunächst routiniert.

Switzerland skip Xenia Schwaller, center, delivers a stone against Team Canada as lead Selina Rychiger, left, and third Selina Gafner, right, sweep during the gold medal draw at the World Women&#039;s ...
Die Schweizerinnen marschierten nach der Auftaktniederlage an der WM durch.Bild: keystone

Doch im siebten End kam nochmals Spannung auf, als Skip Schwaller der letzte Stein nicht wie geplant glückte und die Kanadierinnen damit einen Steal landen und auf 4:4 ausgleichen konnten.

Doch wer dachte, dass die jungen Schweizerinnen nun angesichts ihrer Unerfahrenheit nervös und zu wackeln beginnen würden, sah sich eines Besseren belehrt. Die vier Akteurinnen machten so gut wie keinen Fehler mehr und Schwaller, die als Skip jeweils die letzten beiden und damit entscheidenden Steine spielte, gab mit einigen perfekten Spielzügen eine eindrückliche Antwort auf ihren Patzer zuvor.

Switzerland skip Xenia Schwaller delivers a stone against Sweden in the semifinal at the World Women&#039;s Curling Championship in Calgary, Alberta, Saturday, March 21, 2026. (Jeff McIntosh/The Canad ...
Skip Xenia Schwaller spielte einige Schlüsselsteine am Ende der Partie.Bild: keystone

Bereits im 8. End schrieben die vier Athletinnen, die für den GC Curlingclub antreten, ein weiteres Zweierhaus, im 9. End zwangen die Schweizerinnen Kanada einen Stein zu schreiben, wodurch sie im 10. und letzten End das Recht des letzten Steines behielten.

Dort räumte Schwaller mit einem perfekten zweitletzten Spielzug zwei gut platzierte kanadische Steine ab, gleichzeitig schaffte sie es, dass die Schweizer Steine ebenso ideal positioniert liegenblieben. Die kanadische Skip Kerri Einarson stand vor einer schwierigen Aufgabe – und scheiterte prompt. Der 11. WM-Titel eines Schweizer Frauen Curling-Teams war Tatsache, 7:5 lautete das Skore am Ende.

Xenia Schwaller räumt das Haus auf und entscheidet die Partie.Video: SRF

Der Titel der Schweizerinnen ist historisch: Es ist das erste Mal überhaupt, dass sich ein Team aus lauter WM-Debütantinnen gleich zum Weltmeister kürt. Dass die Schweizerinnen dabei derart dominant auftraten, macht den Triumph noch eindrücklicher.

Nach dem im Curling obligaten Handshake mit dem Gegner liessen die vier Schweizerinnen ihrer Freude auf dem Eis freien Lauf. Schwaller sagte später im ersten Interview sichtlich ergriffen:

«Ich bin so stolz und glücklich. Wir haben eine sehr ordentliche Woche gespielt. Wir hatten praktisch kein Spiel mit grösseren Problemen ausser dem ersten und das ist ziemlich verrückt.»

Die Schweizer Skip stammt aus der erfolgreichen Curling-Familie Schwaller, ihr Vater Andreas, der in Calgary als Co-Trainer dabei war, und ihr Cousin Yannick gewannen beide Olympia-Bronze.

Qualifikation durch Sieg gegen Team Tirinzoni

Dabei war im Grunde schon überraschend, dass die Schweiz überhaupt mit der jungen Equipe um Xenia Schwaller in Calgary antrat. Das Quartett sicherte sich das WM-Ticket mit einem Sieg bei den Schweizer Meisterschaften, die unmittelbar nach den Olympischen Spielen in Cortina vor einem guten Monat stattgefunden hatten.

Dort triumphierten die Junioren-Weltmeisterinnen von 2024 in einem knappen Finalspiel gegen das enorm erfahrene Schweizer Weltklasseteam um Skip Silvana Tirinzoni. Dieses hatte kurz zuvor in Cortina Olympiasilber gewonnen und galt natürlich als Favorit an den Schweizer Meisterschaften.

Team Tirinzoni wurde von 2019 bis 2023 vier Mal in Folge Weltmeister, ehe der Titel zweimal an Kanada ging (jeweils gegen Team Tirinzoni im Finale). Nun holt die Schweiz also in neuer Besetzung die WM-Trophäe zurück und zementiert den Status als eine der besten Curlingnationen der Welt – und angesichts des Alters der neuen Weltmeisterinnen darf man durchaus auf weitere erfolgreiche Jahre hoffen.

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Violett
23.03.2026 05:41registriert Juni 2020
Herzliche Gratulation Ladys🥇🥌🤩👏🏻
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Dr. Rodney McKay
23.03.2026 04:48registriert September 2024
Herzliche Gratulation 👏
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Raembe
23.03.2026 06:21registriert April 2014
Herzliche Gratulation. Das ganze Drama um die Schweizer Meisterschaft inkl. Nicht-Quali von Team Tirnizoni war also für nichts.
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