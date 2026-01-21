freundlich-4°
SRG-Halbierungsinitiative: Medienkonferenz mit Albert Rösti im Livestream

Bundsrat Albert Roesti spricht waehrend einer Medienkonferenz zur Volksinitiative &quot;200 Franken sind genug! (SRG-Initiative)&quot;, am Mittwoch, 21. Januar 2026, in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Albert Rösti am Mittwoch in Bern.Bild: keystone

Für Bundesrat Rösti genügt kleine Senkung der Mediengebühren

21.01.2026, 11:0021.01.2026, 11:49

Am 8. März entscheidet das Schweizer Stimmvolk über die Initiative «200 Franken sind genug (SRG-Initiative)». Für Bundesrat und Parlament geht diese Gebührensenkung zu weit. Medienminister Albert Rösti verweist auf die beschlossene Reduktion von 335 auf 300 Franken.

Bei Annahme der von SVP-Kreisen initiierten Volksinitiative müsste die SRG aus Effizienzgründen viele Produktionsstandorte aufheben, warnen die Gegnerinnen und Gegner gemäss einem am Mittwoch publizierten Positionspapier. «Das Publikum hätte weniger Schweizer Inhalte zur Verfügung.»

Umfrage
SRG-Halbierung auf der Kippe, bye Heiratsstrafe – das sagen die ersten Abstimmungsumfragen

Für Medienminister Rösti, der vor seiner Zeit im Bundesrat die SRG-Halbierungsinitiative mitinitiiert hatte, ist das Gegenprojekt des Bundesrats der richtige Weg. Demnach wird die Haushaltsabgabe im Jahr 2027 von 335 auf 312 Franken gesenkt. 2029 bezahlen Haushalte noch 300 Franken.

Zudem werden mit der bereits beschlossenen Verordnung weitere rund 65’000 Unternehmen von der Abgabe befreit. Die Initiative fordert die gänzliche Abschaffung der Unternehmensabgabe. (sda)

Fakten_Checker
21.01.2026 11:24registriert September 2025
Halbierungsinitiative es gibt Hoffnung aus der neusten Umfrage. Der Widerstand gegen diesen Angriff auf die Demokratie unseres Landes wächst und die Unterstützung für die Milliardäre die noch mehr Kontrolle wollen sinkt.
Stimmt Nein, den in der Schweiz brauchen wir keine Medienlandschaft wie in den usa.
Nationalrätin Sibel Arslan wechselt die Partei
Nationalrätin Sibel Arslan wechselt von der Basler Linkspartei Basta zu den Grünen. Der Sektionswechsel wurde am Dienstag vollzogen, wie beide Kantonalparteien am Abend mitteilten.
«Die Partei nimmt ihren Entscheid mit Bedauern zur Kenntnis und bedankt sich für ihre wertvolle Arbeit», teilte die Basta dazu weiter mit.
