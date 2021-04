Polizei warnt vor Spenden- und Trickbetrügern rund um St. Gallen

Angestellter bei Raubüberfall auf Tankstelle mit Messer verletzt

Ein Angestellter eines Tankstellen-Shops in Wittenbach ist am Donnerstagabend bei einem Überfall mit einem Messer verletzt worden. Der 60-Jährige musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Der Täter konnte flüchten.

Am Donnerstag, kurz vor 22 Uhr, versuchte ein Unbekannter, die Agrola-Tankstelle an der Romanshornerstrasse in Wittenbach zu überfallen. Der Räuber betrat kurz vor Ladenschluss den Shop mit einem Messer in der Hand, wie die St. Galler Kantonspolizei schreibt.

Es kam zu einem …