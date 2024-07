Der Campingplatz liegt direkt am alten Rhein. Bild: FM1 Today

Gäste reisen früher von Campingplatz in St. Gallen ab – wegen Mückenplage

Auf der deutschen Bodenseeseite sind die Mücken auf dem Vormarsch. In der Schweiz gilt das nur punktuell, etwa in der Gegend um den Campingplatz Idyll in Altenrhein.

Christoph Thurnherr / ch media

Der verregnete Monat Juni verblasst langsam im Rückspiegel, doch ein paar nervige Hinterlassenschaften bleiben. Altenrhein wird von einer Mückenplage heimgesucht, schreibt das St.Galler Tagblatt.

Besonders betroffen ist der Campingplatz Idyll am Ufer des Alten Rheins, unweit der Bodenseemündung. Die Mücken seien nach dem Regen der vergangenen Wochen aufgetaucht. Zu einem richtigen Problem geworden sind sie allerdings erst, seit das Hochwasser zurückgeht. «Es gab Leute, die wegen der Mücken früher aus ihrem Campingurlaub bei uns abgereist sind», sagt Carine Paradisi vom Campingplatz Idyll.

Spezielle Überschwemmungs-Mücken

Dass diese gerade jetzt in Scharen zuschlagen und die Gäste des Campingplatzes plagen, ist kein Zufall. Es handelt sich um eine spezielle Art. «Diese Überschwemmungsmücke legt ihre Eier in ufernahen Gebieten, dort können die Eier sicher bis zu zehn Jahren überleben», sagt der Sirnacher Insektenspezialist Andreas Kopp.

Werden diese Gebiete überschwemmt, schlüpfen die Mücken. Überraschenderweise handelt es sich um ein sehr lokales Problem. In Arbon, Rorschach und Egnach stellen die Campingplatzbetreiber keine erhöhte Mückenzahl fest. Am deutschen Bodenseeufer wiederum sieht es ganz anders aus, dort herrschen eher Verhältnisse wie in Altenrhein.

Mehr Natur in Deutschland

«Auf unserer Seeseite werden mehr Gebiete am Ufer intensiv bewirtschaftet, das zerstört die Mückeneier», sagt Insektenspezialist Andreas Kopp. Die deutsche Seite sei naturbelassener, was den Mücken bessere Bedingungen bietet.

Das trifft auch um die Gegend beim Camping Idyll zu. Die Betreiber nehmen es so locker wie möglich: Das Gehöre zur Natur dazu – und im Kiosk gibt es Mückenspray zu kaufen. (fm1today.ch)