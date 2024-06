Der «wunderschöne» Sommer … und wie er wirklich ist – in 7 ehrlichen Szenarien

Endlich wieder Sommer, endlich wieder warme und angenehme Temperaturen. So zumindest in der Theorie. In der Realität sieht die Welt dann aber meistens etwas anders aus (aktuell vor allem mit sehr viel Regen und Gewitter.).

Wie es für uns Menschen üblich ist, verdrängen wir die schlechten Seiten und sehnen uns nach den guten. Heute erinnern wir dich aber mit Freunde wieder an die Szenarien, die den Sommer doch etwas schwierig machen – wir zeigen dir, wie er wirklich wird.

Den ersten Sommertag geniessen

Erwartung:

Bild: watson/shutterstock

Realität:

Bild: watson/shutterstock

Wirkliche Realität:

Bild: watson/shutterstock

Wirkliche, wirkliche Realität.

bild: watson/shutterstock

Realität in Olten:

bild: watson/imago

Sport machen

Erwartung:

Bild: watson/shutterstock

Realität:

Bild: watson/shutterstock

Wirkliche Realität:

bild: watson/shutterstock

Mit jemandem ausgehen

Erwartung:

bild: watson/shutterstock

Realität:

bild: watson/shutterstock

Ein Eis geniessen

Erwartung:

bild: watson/shutterstock

Realität:

bild: watson/shutterstock

Wirkliche Realität:

bild: watson/shutterstock

Den Tag ausklingen lassen

Erwartung:

Bild: watson/shutterstock

Realität:

Bild: watson/shutterstock

Wirkliche Realität:

bild: watson/shutterstock

Schlafen

Erwartung:

Bild: watson/shutterstock

Realität:

Bild: watson/shutterstock

Wirkliche Realität:

Bild: watson/shutterstock

Ein Tag am See

Erwartung:

Bild: watson/shutterstock

Realität:

Bild: watson/shutterstock

Wirkliche Realität:

bild: watson/shutterstock

Wirkliche, wirkliche Realität:

bild: watson/shutterstock

Wirklich, wirkliche Realität in Zürich:

Okay, vielleicht haben wir etwas dramatisiert. Natürlich freuen auch wir uns riesig auf den Sommer mit all seinen ganzen schönen Seiten.

🏖️😎🍦🍉🏊🏝️🌅

Ausser auf die Mücken, Mücken sind wirklich schei**e ...!​

